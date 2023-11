Transfergerüchte: VfB Stuttgart & Frankfurt an Stürmer Sekou Koita interessiert

Kommen sich der VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt bei ihrer Stürmersuche ins Gehege? Die Bundesliga-Rivalen sind angeblich an Sekou Koita von RB Salzburg interessiert. Der 23-Jährige könnte die Mozartstadt im Winter verlassen. Auch andere Klubs aus dem Ausland haben Koita im Visier. Dessen Verpflichtung wäre jedoch mit zwei Problemen verbunden.

Im Winter will sich der VfB Stuttgart mit einem weiteren Stürmer verstärken. Zumal Torjäger Serhou Guirassy und Flügelstürmer Silas den Schwaben aufgrund ihrer Teilnahme am Afrika Cup im schlechtesten Fall mehrere Wochen bis Mitte Februar fehlen werden. Zudem ist es nicht gänzlich ausgeschlossen, dass in Stuttgart im kommenden Transferfenster ein verlockendes Angebot für den so treffsicheren Guirassy eintrudelt. Vor diesem Hintergrund könnte die Verpflichtung eines weiteren Stürmers Sinn ergeben.

VfB Stuttgart: Salzburg-Stürmer Sekou Keita wohl Thema im Ländle

Gemäß aktueller VfB Stuttgart Transfergerüchte führt eine heiße Spur der Brustringträger nach Salzburg. Sekou Koita soll ein Thema in der Neckarmetropole sein. Das lässt der für gewöhnlich gut informierte Transferexperte Fabrizio Romano via „X“ wissen. Demnach liebäugelt Koita mit einem Abschied von den Bullen im Januar.

Da sein Vertrag ohnehin Ende der Saison ausläuft, soll RB Salzburg einem Transfer seines wechselwilligen Angreifers offen gegenüberstehen, der einen Marktwert von 7 Millionen Euro hat. Eine vorzeitige Trennung wird sogar „als beste Lösung angesehen“, wie es weiter in der VfB Stuttgart Transfernews heißt.

Stürmersuche: Auch Eintracht Frankfurt schielt auf Sekou Koita

Doch im sich anbahnenden Poker um Sekou Koita droht dem VfB Stuttgart Konkurrenz aus der Bundesliga. Denn auch Eintracht Frankfurt wird von Romano als Interessent aufgeführt. Bei der SGE startete zwar Sommer-Neuzugang Omar Marmoush mit fünf Treffern in den letzten drei Ligaspielen so richtig durch. Doch auch der Ägypter wird im Januar und Februar beim Afrika Cup weilen.

„Man darf davon ausgehen, dass einer kommt“, verriet kürzlich SGE-Sportdirektor Timmo Hardung über die Transferpläne eines neuen Mittelstürmers im Winter, wobei zuletzt Eintracht Frankfurt Transfergerüchte um Rafiu Durosinmi von Viktoria Pilsen kursierten. Stuttgart und Frankfurt müssten aber auch Koita-Bewerber aus dem Ausland ausstechen. Denn auch RC Lens aus Frankreich sowie mehrere Klubs aus Saudi-Arabien werden in der Transfermarkt Gerüchteküche mit dem Salzburg-Stürmer in Verbindung gebracht.

Viele Verletzungen & Afrika Cup sprechen gegen Koita

Allerdings bleibt es abzuwarten, ob die Personalie beim VfB und in Frankfurt wirklich heiß wird. Denn es tun sich gleich mehrere Hindernisse auf, die gegen einen Transfer von Sekou Koita sprechen. Zum einen ist der 1,73 Meter große Linksfuß sehr verletzungsanfällig. Das zeigt sich auch diese Saison. Koita wurde erst von Oberschenkelproblemen ausgebremst und aktuell fällt er aufgrund von Adduktorenbeschwerden bereits seit Wochen aus. So konnte der flinke Torjäger auch nur in fünf der bislang 13 Ligaspielen im österreichischen Oberhaus mitwirken. In denen erzielte er jedoch drei Treffer.

Seit seinem Wechsel im Sommer 2019 zu RB Salzburg hat Sekou Koita fast 100 Pflichtspiele der Bullen verletzungsbedingt verpasst! Neben dem nicht zu unterschätzendem Verletzungsrisiko müssen der VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt außerdem bedenken, dass auch Koita mit Mali beim Afrika Cup 2024 mitmischt. Somit könnte der Offensivakteur weder als Lückenstopfer der abgestellten Guirassy und Marmoush fungieren.