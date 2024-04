Transfergerüchte: VfB Stuttgart & Bayer Leverkusen mit Interesse an Hezze

Donnerstag, 18.04.2024 - 14:12 Uhr

Von: Asanka Schneider

Auf der Suche nach Verstärkungen, scheinen sich Bayer 04 Leverkusen und der VfB Stuttgart auf dem Transfermarkt ein wenig in die Quere zu kommen. Beide Klubs haben anscheinend mit Santiago Hezze einen Spieler ins Visier genommen, der sein Geld in Griechenland verdient und hoch interessant wäre.

Das griechische Portal „Sport-DNA“ berichtet über das gesteigerte Interesse der beiden Konkurrenten am Argentinier, der erst im vergangenen Sommer von CA Huracán zu Olympiakos Piräus wechselte. Rund 4 Millionen Euro musste der Traditionsklub nach Argentinien überweisen.

Santiago Hezze bei Olympiakos Piräus gesetzt

Entsprechend lang ist auch noch der Vertrag des 22-jährigen gestaltet worden. So unterschrieb der defensive Mittelfeldspieler bis zum Sommer 2028. Hezze, der nicht als Spielgestalter von der Sechs aus das Spiel steuert, ist eher als Staubsauger vor der Abwehr bekannt. Dabei ähnelt seine Spielweise die von Konrad Laimer, der bekanntlich beim FC Bayern München unter Vertrag steht.

Der ehemalige U23-Nationalspieler gilt als laufstark und als Abräumer vor der Innenverteidigung. Santiago Hezze konnte sich nach seinem Wechsel schnell einen Stammplatz ergattern. Das beweisen auch seine Statistiken. In der griechischen Super League 1 verpasste der lediglich fünf Partien. Fast alle aufgrund kleinerer Blessuren oder wegen einer Gelbsperre.

Scouts aus Stuttgart & Leverkusen heute Abend auf der Tribüne

Und auch auf internationaler Bühne gehörte Hezze zu den Stammkräften und Leistungsträger. Vor allem Fans des SC Freiburg könnten sich noch an Rechtsfuß erinnern, denn in der Gruppenphase der Europa League traf er mit Olympiakos Piräus auf den Sport-Club. Aus der Europa League ist man ausgeschieden, doch ging es in der UEFA Europa Conference League für die Griechen weiter.

Heute Abend steigt das Rückspiel im Viertelfinale. Das Hinspiel gewann Piräus mit 3:2 zuhause gegen Fenerbahce Istanbul. Interessant: Es werden Scouts vom VfB Stuttgart erwartet, die sich den Sechser genauer anschauen möchten. Ebenso sind heute Abend auch Beobachter des frischgebackenen deutschen Meisters Bayer Leverkusen zugegen.

Klubs müssen wohl tief in die Tasche greifen

Glaubt man den aktuellen Bayer Leverkusen Transfergerüchten, so soll man durchaus angetan sein von Santiago Hezze. Klar ist aber auch, dass bei einer Vertragslänge bis zum Sommer 2028 eine Ablöse fällig sein wird. Bekanntermaßen sind die Verantwortlichen von Olympiakos Piräus dafür bekannt, in dieser Hinsicht nicht zimperlich zu sein.

Soll heißen, dass eine adäquate Ablösesumme aufgerufen wird. Bei einem aktuellen Marktwert von rund 8 Millionen Euro dürfte diese nicht gerade gering ausfallen. Es riecht stark danach, dass es am Ende die Champions League sein wird, sodass aus den VfB Stuttgart Transfergerüchten durchaus eine reelle Transfer News werden könnte.