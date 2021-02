Transfergerüchte: VfB Stuttgart & Mainz 05 baggern an Youngster Rayan Jabou

Dienstag, 23.02.2021 - 10:54 Uhr

Von: Robert Freiberg

Mit Rayan Jabou könnte der nächste Youngster aus dem schier unerschöpflichen Talente-Pool in Frankreich den Weg Richtung Deutschland einschlagen. Der Mittelfeldspieler ist laut aktueller Bundesliga Transfergerüchte beim VfB Stuttgart und dem 1. FSV Mainz 05 ein Thema. Interessant: Im Sommer kann der Teenager seinen derzeitigen Klub, ES Troyes AC, zumindest ablösefrei verlassen.

Gerade beim VfB Stuttgart hat man zuletzt mit jungen, entwicklungsfähigen Spielern aus Frankreich hervorragende Erfahrungen gemacht. Allen voran Silas Wamangituka aber auch Offensivkraft Tanguy Coulibaly können genau wie Momo Cissé als gute Beispiele aufgeführt werden. Die Schwaben werden sehr wohl auch in Zukunft an dieser Transferpolitik festhalten und Sportdirektor Sven Mislintat noch das eine oder andere Juwel aus Frankreich ins Ländle ködern.

Rayan Jabou im Visier vom VfB Stuttgart & Mainz 05

Mit Rayan Jabou wird in der Transfermarkt Gerüchteküche bereits der nächste junge Franzose am Neckar gehandelt. Zumindest bringt „France Football“ entsprechende VfB Stuttgart Transfergerüchte im Umlauf. Die Fußball-Fachzeitschrift darf ohne Bedenken als seriöse Quelle eingestuft werden. Auch der 1. FSV Mainz 05 soll dem Bericht zufolge seine Fühler nach dem Spielmacher ausgestreckt haben.

Viel ist über den 18-jährigen Jabou, der erst letzte Woche volljährig wurde, hierzulande nicht bekannt. Er spielt im zentralen und offensiven Mittelfeld der U19 des Zweitligisten ES Troyes AC, wartet aber bislang noch auf sein Profidebüt. Dennoch gilt Rayan Jabou als vielversprechendes Talent mit großen Qualitäten bei Standardsituationen.

Mittelfeldjuwel Jabou für Schnäppchenpreis zu haben

Im Sommer endet sein Fördervertrag bei seinem Jugendklub, entsprechend kann der Teenager Troyes ablösefrei verlassen. Lediglich eine überschaubare Ausbildungsentschädigung müsste der VfB Stuttgart an den aktuellen Tabellenführer der Ligue 2 abdrücken. In Stuttgart wäre Jabou aber in erster Linie als Investition für die Zukunft anzusehen. Eine Soforthilfe stellt er wenig überraschend nicht da.

Kampflos will ES Troyes AC Rayan Jabou aber nicht hergeben. So bemüht sich der Klub aus der Champagne, sein Eigengewächs die Unterschrift unter seinen ersten Profivertrag schmackhaft zu machen. Hierfür wird ihm auch der Aufstieg zu den Profis in der kommenden Saison in Aussicht gestellt.

VfB Stuttgart mit besseren Karten bei Rayan Jabou?

Doch bislang hat der Spielgestalter keine Anstalten gemacht, einen neuen Kontrakt zu unterzeichnen. Ein VfB Stuttgart Transfer ist keinesfalls abwegig. Zumal in jüngerer Vergangenheit gleich mehrere Youngsters bei den Brustringträgern eine starke Entwicklung genommen haben. Das wird auch Jabou bekannt sein, sodass der VfB leicht zu favorisieren ist.

Aber auch die 1. FSV Mainz 05 Transfergerüchte sollte man im Hinterkopf behalten und die zuletzt so formstarken Rheinhessen dürften für Jabou ebenfalls eine interessante Option darstellen. Denn bei den formstarken, aber weiterhin abstiegsbedrohten Nullfünfern könnte der Perspektivspieler in Ruhe seine Entwicklung vorantreiben. Ein Klassenverbleib in der Bundesliga wäre für den FSV im Jabou-Poker aber sicher kein schlechtes Argument.