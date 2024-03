Transfergerüchte: VfB Stuttgart hat Vlachodimos als Nübel-Ersatz im Sinn

Donnerstag, 21.03.2024 - 17:00 Uhr

Von: Asanka Schneider

Wie geht es beim VfB Stuttgart mit Alexander Nübel weiter? Bekanntlich ist der 27-jährige Torhüter vom FC Bayern München lediglich ausgeliehen und müsste spätestens im Sommer an die Säbener Straße zurückkehren, wo er noch ein gültiges Arbeitspapier bis 2025 besitzt. Allerdings ist unklar, wie Nübel und der FC Bayern miteinander planen.

Eins dürfte klar sein, solange Manuel Neuer das Tor des deutschen Rekordmeisters hütet, verspürt Nübel wenig Lust, sich hinter dem langjährigen Kapitän der deutschen Nationalmannschaft einzureihen. Ein weiterer Verbleib bei den Schwaben wäre durchaus denkbar. Zwei Optionen gäbe es in diesem Fall.

Wie geht es mit Nübel weiter?

Die erste Option wäre, dass Alexander Nübel für ein weiteres Jahr ausgeliehen wird, doch dazu müsste Bayern München seinen Vertrag um ein weiteres Jahr bis 2026 verlängern. Die zweite Option wäre, dass sich beide Klubs auf einen Transfer des 27-jährigen einigen und daran könnte es scheitern, denn eigentlich möchte man ihn in München als Neuer-Nachfolger sehen.

Die Lage scheint also verzwickt zu sein. Kein Wunder also, dass die VfB-Bosse nach Alternativen Ausschau halten. Eine weise Entscheidung, denn das Risiko wäre zu hoch, wenn der Klub am Ende ohne einen erfahrenen Torwart in die neue Saison starten würde. Wie der „kicker“ berichtet, soll sich dabei ein alter Bekannter auf der Short-List befinden.

Vlachodimos als Nübel-Ersatz nach Stuttgart?

Die Rede ist von Odysseas Vlachodimos, der bereits in der Jugend des VfB Stuttgart spielte und es bis zu den Profis schaffte, ehe er im Sommer 2016 ablösefrei zu Panathinaikos Athen wechselte. Die Stuttgarter sicherten sich einige Weiterverkaufsbeteiligung, die ihnen 30% bei seinem späteren Transfer zu Benfica Lissabon einbrachte.

Der gebürtige Stuttgarter Vlachodimos konnte in der Zwischenzeit seinen damaligen Marktwert von 450.000 Euro auf satte 18 Millionen Euro hochschrauben und war insgesamt zudem 5 Jahre bei Benfica unter Vertrag. Mit dem portugiesischen Klub nahm er an zahlreichen internationalen Pokalspielen teil und sammelte zugleich entsprechende Erfahrungen auf internationalem Parkett.

Internationale Erfahrung als großes Plus

Insgesamt kommt Odysseas Vlachodimos auf 32 Partien in der Champions League und weiteren 12 Einsätze in der Europa League. Der 29-jährige wechselte nach 5 Jahren bei Benfica zu Nottingham Forest, wo er allerdings nur in 5 Spielen in der Premier League mitwirken konnte. Die Zeichen stehen auf Trennung, denn an Matz Sels ist derzeit für den griechischen Nationalspieler kein Vorbeikommen.

Der VfB Stuttgart hat Vlachodimos derweil noch immer auf dem Schirm und man dürfte seinen Weg verfolgt haben. Mit seiner Erfahrung kann er dem VfB Stuttgart durchaus behilflich sein. Zudem kennt er den Klub und kann die Sprache. Die VfB Stuttgart Transfergerüchte dürften also nicht aus der Luft gegriffen sein. Sollte Nübel den Verein im Sommer verlassen, wird sich der Klub nach einem Nachfolger umschauen müssen.