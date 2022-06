VfB Stuttgart Transfergerüchte: Angebot für Kyereh - Freiburg & Mainz hoffen auch

Montag, 13.06.2022 - 12:23 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Der VfB Stuttgart liegt gemäß aktueller Bundesliga Transfergerüchte aussichtsreich im Rennen um Daniel-Kofi Kyereh. Die Schwaben sind demnach einer von drei Klubs, die für den torgefährlichen Spielmacher des FC St. Pauli ein konkretes Angebot beim Zweitligisten eingereicht haben. Allerdings hoffen auch der SC Freiburg und 1. FSV Mainz 05 auf den Zuschlag.

In der Bundesliga Gerüchteküche ist Daniel-Kofi Kyereh seit geraumer Zeit absoluter Stammgast. Und nachdem der offensive Mittelfeldspieler mit dem FC St. Pauli den Aufstieg in die Bundesliga knapp verpasste, wird sich der 26-Jährige bei einem anderen Klub den Traum von der Erstklassigkeit erfüllen. Vielleicht beim VfB Stuttgart?

Angebot eingereicht: VfB Stuttgart geht bei Daniel-Kofi Kyereh in die Vollen

Ein VfB Stuttgart Transfer von Kyereh ist zumindest ein realistisches Szenario. Schließlich bemühen sich die Schwaben, die ihrerseits die Klasse knapp halten konnten, intensiv um den ghanaischen Nationalspieler und haben dem FC St. Pauli auch schon ein konkretes Angebot unterbreitet. Das weiß zumindest der „kicker“ in seiner aktuellen Print-Ausgabe zu berichten.

Doch die VfB Stuttgart Transfergerüchte sind wenig verwunderlich nicht die Einzigen, von denen Daniel-Kofi Kyereh begleitet wird. Wie es weiter in der Bundesliga Transfernews heißt, zählen auch der SC Freiburg und 1. FSV Mainz 05 zu den stärksten Interessente. Die beiden Bundesliga-Rivalen des VfB Stuttgart haben demnach den Kiezkickern auch ein offizielles Transferangebot auf den Tisch gelegt. Über die Höhe schweigt sich das Fachblatt aus.

Medien: FC St. Pauli verlangt 4,5 Mio. für Kyereh

Beim Zweitligisten aus dem Millerntor-Stadion hat der Vertrag von Daniel-Kofi Kyereh lediglich eine Restlaufzeit von einem Jahr. Und da die Braun-Weißen einen ablösefreien Abgang ihres Leistungsträgers 2023 vermeiden wollen, ist ein Bundesliga Transfer in diesem Sommer so gut wie sicher.

Dabei ist auch durchgesickert, wie viel der FC St. Pauli für Kyereh verlangt. Die Ablöseforderung wird auf rund 4,5 Millionen Euro beziffert. Kein Pappenstiel, allen voran in Corona-Zeiten. Doch die Leistungen von Daniel-Kofi Kyereh und die Nachfrage an seiner Person lassen das Preisschild keinesfalls überzogen wirken.

Daniel-Kofi Kyereh: Transfer-Favorit Werder Bremen chancenlos

Denn in der abgelaufenen Saison, die der FC St. Pauli als in der 2. Liga Tabelle auf Rang fünf beendete, zählte Kyereh zu den besten Vorlagengeber und Top-Scorern der Liga. In 29 Ligaspielen brachte es der Offensivmann auf 12 Tore und bereitete zudem 10 Treffer direkt vor. Ein starkes Bewerbungsschreiben für die Bundesliga, in der Deutsch-Ghanaer bislang noch nicht spielte.

Lange Zeit galt der SV Werder Bremen als Favorit auf Daniel-Kofi Kyereh, soll doch auch schon ein Treffen zwischen SVW-Verantwortlichen und dem Spieler stattgefunden haben. Doch dass die WerderBremen Transfergerüchte zwischenzeitlich wieder stark abgekühlt sind, ist den finanziellen Umständen geschuldet. Denn der Bundesliga-Aufsteiger ist schlicht nicht in der Lage, die monetäre Forderung des FC St. Pauli zu erfüllen. Das sieht beim VfB Stuttgart, FSV Mainz und allen voran SC Freiburg, die durch den Einzug ins Finale des DFB-Pokals plus der Teilnahme an der Europa League unerwartete Einnahmen generieren, anders aus. Doch wer und ob überhaupt einer dieses Trios das Rennen um Kyereh macht, ist noch offen. Mit einer zeitnahen Entscheidung wird auf dem Bundesliga Transfermarkt zumindest nicht gerechnet.