Transfergerüchte: Gespräche laufen! Kristijan Jakic von Frankfurt zum VfB Stuttgart?

Montag, 21.08.2023 - 15:18 Uhr

Von: Asanka Schneider

Bei der Suche nach einem Ersatz für den abgewanderten Wataru Endo führt eine heiße Spur des VfB Stuttgart nach Frankfurt. Laut übereinstimmenden Medienberichten bemühen sich die Schwaben um Kristijan Jakic, mit dem bereits erste Gespräche stattgefunden haben sollen. Für den VfB wäre Jakic ein geeigneter Endo-Erbe. Spielt die Eintracht mit?

Die Kandidatenliste für die Nachfolge von Wataru Endo, der vor ein paar Tagen für 19 Millionen Euro vom VfB Stuttgart zum FC Liverpool wechselte, ist um einen Namen reicher. Nachdem in der VfB Stuttgart Gerüchteküche Angelo Stiller von der TSG Hoffenheim und Timi Max Elsnik von NK Olimpija gehandelt wurden, favorisiert sich nun ein anderer Spieler als Wunschlösung der Brustringträger heraus.

Medien: Kristijan Jakic kann sich Wechsel zum VfB Stuttgart vorstellen

Gemeint ist Kristijan Jakic von Eintracht Frankfurt. Nachdem zunächst „Sky“ diese Bundesliga Transfernews in Umlauf brachte, hat nun auch der „kicker“ nachgelegt. Laut der Fachzeitschrift haben die VfB Stuttgart Transfergerüchte um den Defensiv-Allrounder ein fortgeschrittenes Stadium erreicht.

Schließlich sollen die Gespräche zwischen Jakic und den VfB-Verantwortlichen bereits laufen. Der Kroate kann sich demnach einem ligainternen Wechsel vom Deutsche Bank Park in Frankfurt an den Neckar durchaus vorstellen. Beim VfB Stuttgart soll Kristijan Jakic vorranging an der Seite von Atakan Karazor die Doppelsechs bilden und somit für Stabilität im Zentrum sorgen.

Jakic wäre idealer Endo-Nachfolger für VfB Stuttgart

Bei der Eintracht kommt der 26-Jährige zwar regelmäßig zum Einsatz. Zum Stammpersonal gehört er aber nicht. Oftmals muss sich Jakic mit der Jokerrolle abfinden. Auch unter Neu-Coach Dino Toppmöller konnte sich er Rechtsfuß bislang nicht in der ersten Elf festspielen. Hier erweist sich Jakic‘ außergewöhnliche Vielseitigkeit als negativ. Denn der Defensivspezialist kann in der Abwehr nahezu jede Position bekleiden, was die Suche nach einem Stammplatz zugleich erschwert.

Für den VfB Stuttgart wäre Kristijan Jakic dagegen ein idealer Nachfolger für Wataru Endo. Jakic zeichnet sich neben seiner Vielseitigkeit vor allem durch seine Zweikampfstärke und körperbetonte Spielweise aus. Zudem gilt er als Mentalitätsspieler mit viel Kampfgeist. Und die nötige Bundesliga-Erfahrung würde Jakic, der seit seiner Ankunft in der Mainmetropole vor zwei Jahren bislang 51 Partien im deutschen Fußball-Oberhaus absolvierte, ebenfalls mitbringen. Für Jakic könnte zudem mit Blick auf die EM 2024 in Deutschland ein Stuttgart-Wechsel interessant sein, um seine Chance auf einen Kaderplatz bei den Kroaten zu erhöhen.

Samt Kaufoption - VfB will Jakic von Eintracht Frankfurt ausleihen

Ein fester VfB Stuttgart Transfer von Kristijan Jakic ist jedoch nicht denkbar. Der fünffache Nationalspieler, dessen Marktwert auf 7 Millionen Euro taxiert wird und der in Frankfurt noch einen gültigen Vertrag bis 2026 hat, wäre für die klammen Schwaben schlicht zu teuer. Daher peilen die Stuttgarter eine Leihe samt Kaufoption bei Jakic an, wie es in der VfB Transfernews weiter heißt.

Allerdings ist fraglich, ob sich die SGE darauf einlässt und Kristijan Jakic kurz vor Schließung des Transferfensters am 1. September die Freigabe erteilt. Zumal sich mit Sebastian Rode ein etatmäßiger Stamm-Sechser der Hessen beim Ligastart gegen Darmstadt 98 (1:0) am Sonntag verletzt hat und vorerst ausfällt.