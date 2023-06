Transfergerüchte: VfB Stuttgart will Angelo Stiller! Auch SCF-Trio Keitel, Jeong & Wagner im Visier

Donnerstag, 08.06.2023 - 15:13 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Nachdem der VfB Stuttgart den Klassenerhalt in der Bundesliga Relegation gegen den HSV perfekt gemacht hat, wollen die Schwaben nun auf dem Transfermarkt Vollgas geben. Auf dem Einkaufszettel steht angeblich Angelo Stiller aus Hoffenheim. Zudem beschäftig sich Stuttgart mit einem Trio des SC Freiburg: Yannick Keitel, Woo-yeong Jeong und Robert Wagner.

Angelo Stiller soll bei der TSG Hoffenheim zu den potenziellen Verkaufskandidaten gehören, was der VfB Stuttgart offenbar mit Wohlwollen zur Kenntnis genommen hat. Denn den Brustringträgern wird via „Bild“ Interesse am Sechser nachgesagt, der im Kraichgau noch bis 2025 vertraglich gebunden ist.

VfB: Hoeneß als Katalysator für Verpflichtung von Angelo Stiller?

Für die TSG Hoffenheim bestritt Angelo Stiller zwar 20 Bundesligapartien (1 Tor, 1 Vorlage), stand dabei aber nur sechsmal in der Startelf. Insgesamt 698 Einsatzminuten sind für den ambitionierten TSG-Reservisten zu wenig. Die VfB Stuttgart Transfergerüchte um seine Person dürften Stiller alles andere als kalt lassen. Denn bei den Schwaben würde er mit Trainer Sebastian Hoeneß auf seinen einstigen Förderer treffen.

Beide arbeiteten bereits in der Zweiten des FC Bayern erfolgreich zusammen, wurden 2020 gemeinsam Drittliga-Meister. Es war auch Hoeneß, der Stiller ein Jahr in der Funktion des TSG-Coaches nach Hoffenheim lotste. Insgesamt 80 Pflichtspiele bestritt der 22-Jährige unter Hoeneß, die sich gegenseitig sehr schätzen.

Angelo Stiller könnte in Stuttgart Endo beerben

Beim VfB Stuttgart könnte Angelo Stiller in die Fußstapfen von Kapitän Wataru Endo treten, um den sich hartnäckig SC Freiburg Transfergerüchte halten. Auch in der Premier League hat der Japaner einige Bewunderer. Durch einen Endo-Verkauf hätten die Schwaben auch die finanziellen Mittel, einen VfB Stuttgart Transfer von Stiller einzutüten.

Denn trotz seines Reservistenstatus‘ in Hoffenheim ist Stiller nicht günstig zu haben. Der gebürtige Münchner hat schließlich noch zwei Jahre Vertrag, einen Marktwert von 6 Millionen Euro und kann sich im DFB-Trikot bei der anstehenden U21-EM weiter ins Schaufenster stellen und seinen Preis ankurbeln.

Keitel, Jeong & Wagner: VfB Stuttgart heiß auf Freiburg-Trio

Der VfB Stuttgart könnte bei seinen Personalplanungen außerdem beim SC Freiburg wildern. Wie aus einer VfB Stuttgart Transfernews im „kicker“ hervorgeht, befindet sich mit Yannick Keitel, Woo-yeong Jeong und Robert Wagner gleich ein Trio der Breisgauer im Fokus der Schwaben. Yannick Keitel ist wie VfB-Flirt Stiller im defensiven Mittelfeld beheimatet und auch dem 23-jährigen Keitel ist beim SCF bislang der große Durchbruch (8 Startelfeinsätze) verwehrt geblieben. Der Vertrag von Keitel endet 2024, was den Stuttgartern in die Karten spielt.

Auch Woo-yeong Jeong muss sich im Europa-Park Stadion zu Freiburg mit der Jokerrolle arrangieren. Trotzdem hat der 23-jährige Offensivakteur schon 100 Pflichtspiele (11 Tore, 5 Vorlagen) für die Breisgauer auf dem Buckel. Außerdem: Auch Jeong kennt Sebastian Hoeneß noch aus Münchner Zeiten, was die VfB Stuttgart Transfergerüchte befeuert. Der 19-jährige Robert Wagner gehört hingegen zu den Leistungsträgern der Freiburger Drittliga-Elf. Spekuliert wird, dass der SC Freiburg das Mittelfeldtalent auf Leihbasis an den VfB abgibt. Einen Verkauf des hochgeschätzten Wagner ist beim SC Freiburg nicht vorgesehen.