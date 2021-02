SC Freiburg Transfergerüchte: FC Everton heiß auf Keven Schlotterbeck

Montag, 15.02.2021 - 10:06 Uhr

Von: Robert Freiberg

Keven Schlotterbeck hat sich beim SC Freiburg zu einer festen Größe in der Innenverteidigung gemausert und konnte sich mit seinen überzeugenden Auftritten in den Fokus des FC Everton spielen. Ködern die Toffees den 23-Jährigen nach England? Entsprechende SC Freiburg Transfergerüchte machen die Runde.

Nachdem Keven Schlotterbeck zu Saisonbeginn beim SC Freiburg keine Rolle spielte, konnte sich der Innenverteidiger einen Stammplatz erobern. Seit dem 9. Spieltag stand er in der Bundesliga in allen Partien über die volle Distanz auf dem Platz und zahlte das Vertrauen von SCF-Trainer Christian Streich mit konstant guten Leistungen zurück. Zwar verpasste der Linksfuß die jüngste Partie der Freiburger bei Werder Bremen (0:0) aufgrund muskulärer Probleme. Dennoch dürfte er aber bald wieder im Abwehrzentrum zurückkehren.

FC Everton auf Keven Schlotterbeck „aufmerksam geworden!

Mit seinen Auftritten konnte Keven Schlotterbeck offenbar auch das Interesse des FC Everton wecken. Denn nach Informationen der „Bild“, hat der Traditionsklub aus Liverpool ein Auge auf den Verteidiger geworfen und ist auf ihn „aufmerksam geworden“. Zwar befindet sich dieses Bundesliga Transfergerücht noch in einem sehr frühen Stadium und dem SC Freiburg liegt auch noch kein konkretes Angebot für Schlotterbeck vor. Dennoch scheint ein Wechsel Richtung Everton denkbar.

Zumal Keven Schlotterbeck, der die letzte Saison auf Leihbasis beim 1. FC Union Berlin verbrachte und dort zu einem Bundesligaspieler reifte, nur noch einen Vertrag bis 2022 besitzt. Stand jetzt ist das Transferfenster im kommenden Sommer die letzte Gelegenheit für den SCF, eine ordentliche Ablöse für den Defensivmann zu erzielen. Angesichts eines Marktwerts von 7,5 Millionen Euro ist diese im niedrigen zweistelligen Millionenbereich anzusiedeln.

FC Everton eine reizvolle Option für Schlotterbeck

Der FC Everton, die sich in der Premier League als aktuell Tabellensiebter im Dunstkreis der internationalen Plätze befinden, wäre für Schlotterbeck sicherlich sportlich als auch finanziell eine reizvolle Adresse. Mit Carlo Ancelotti sitzt eine echte Trainerlegende auf der Bank der ambitionierten Toffees und in puncto Gehalt würde dem Innenverteidiger eine üppige Steigerung winken.

Allerdings ist der FC Everton im Abwehrzentrum schon jetzt ordentlich aufgestellt, wobei Ancelotti meist auf Duo Michael Keane und Ben Godfrey baut. In Yerry Mina oder Mason Holgate hätte Keven Schlotterbeck weitere starke Konkurrenten um die begehrten Plätze in der Innenverteidigung.

Schlotterbeck auf den Spuren von Söyüncü

Beim SC Freiburg ist Schlotterbeck bereits seit 2017 aktiv und weiß natürlich, was er an den Breisgauern hat. Doch sollte Everton tatsächlich sein Werben um den Abwehrspieler intensivieren, ist ein Transfer ein vorstellbares Szenario.

In diesem Fall würde Keven Schlotterbeck auch in die Fußstapfen von Caglar Söyüncü treten. Der türkische Nationalspieler hatte 2017 den SC Freiburg für über 20 Millionen Euro Ablöse Richtung England verlassen und sich bei Leicester City zu einem bärenstarken und sehr gefragten Innenverteidiger entwickelt. Söyüncü ist regelmäßig Bestandteil diverser Premier League Transfergerüchte und wird immer wieder mit absoluten Topklubs in Verbindung gebracht.