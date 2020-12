Verlässt Karaman Fortuna Düsseldorf? – Sampdoria und Wolverhampton mit Interesse?

Montag, 14.12.2020 - 09:41 Uhr

Von: Asanka Schneider

Nur noch wenige Wochen, bis der Transfermarkt öffnet, aber es sprießen jetzt schon einige interessante Transfergerüchte aus dem Boden. Dabei geht es aktuell um Fortuna Düsseldorf und um Kenan Karaman, der bereits im vergangenen Transferfenster mit einem Abgang aus Düsseldorf kokettierte.

Schon vor wenigen Monaten wurde der türkische Nationalspieler mit Klubs aus der italienischen Serie A in Verbindung gebracht. Damals scheiterte ein Transfer nach Italien an der Ablösesumme. Man konnte sich mit seinem potenziell neuen Verein nicht auf eine angemessene Ablöse einigen.

Karaman als Ersatz für Quagliarella nach Genua?

Den geplatzten Wechsel hat Kenan Karaman zur damaligen Zeit akzeptiert, wie auch der F95-Trainer Uwe Rösler damals bestätigte. Nun tauchen erneut italienische Transfergerüchte um Karaman auf, der noch Vertrag bis zum Sommer besitzt. Ein Abgang ist so gut wie sicher! Wie das Portal „Calciomercato.it“ berichtet, soll Sampdoria Genua ein Auge auf den Mittelstürmer geworfen haben.

Da Fábio Quagliarella wahrscheinlich die letzte Saison in Genua spielen wird, sucht der Klub nach einem Ersatz bzw. in diesem Fall nach einer Ergänzung. Der Vertrag des 37-jährigen läuft im Sommer aus und bisher scheint es so, als würde man nach dieser Spielzeit getrennte Wege gehen.

Karaman im Sommer ablösefrei

Selbst wenn der Kapitän den Klub verlassen sollte, soll Sampdoria-Präsident Massimo Ferrero Interesse an Kenan Karaman gezeigt haben. Anders als im vergangenen Sommer, könnte der 26-jährige ablösefrei wechseln.

In der aktuellen Spielzeit gehört Kenan Karaman zur Stammelf. Lediglich am ersten Spieltag der 2. Liga und im DFB-Pokal stand der gebürtige Stuttgarter nicht im Kader der Fortunen. In seinen 10 Ligaeinsätzen kam der Rechtsfuß zu 3 Treffern und einer Torvorlage.

Wolverhampton ebenfalls mit in der Verlosung

Neben Sampdoria Genua gibt es wohl auch englische Transfergerüchte, die sich mit den Wolverhampton Wanderers beschäftigen. Der Klub aus der Premier League soll ebenfalls seine Fühler nach Kenan Karaman ausgestreckt haben, wie das besagte Portal zu berichten weiß.

Der Tabellen-13. verfügt jedoch mit Fábio Silva über einen Top-Stürmer, an dem Karaman nicht vorbeikommen könnte. Hier wäre der Deutsch-Türke lediglich ein Ersatz. Auf Linksaußen, eine Position die Karaman ebenfalls bekleiden kann, spielt Pedro Neto! Und auch der Portugiese dürfte bei den Wanderers als gesetzt gelten.

Wechsel in die Türkei ebenfalls nicht vom Tisch

Auch wenn die Optionen dem Mittelstürmer nur eine Backup-Lösung vorschlagen werden, so dürfte Karaman in Italien oder auch in England weitaus mehr verdienen als bei Fortuna Düsseldorf. Dies könnte als durchaus als Anreiz für einen Transfer angesehen werden.

Im Sommer war auch ein türkisches Transfergerücht aktuell, wonach Karaman zu Istanbul Basaksehir, also in die türkische Süper Lig wechseln könnte. Auch dieses Fortuna Düsseldorf Transfergerücht ist noch nicht gänzlich vom Tisch. In den nächsten Monaten dürfte sich die Zukunft von Kenan Karaman entscheiden. England, Italien, Türkei oder doch Deutschland? Wir werden es sehen.