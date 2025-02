Transfergerüchte: Schlägt Union Berlin bei Stürmer Ljubicic zu?

Samstag, 01.02.2025 - 12:56 Uhr

Von: Asanka Schneider

So langsam rennt den Verantwortlichen des 1. FC Union Berlin die Zeit davon. Wenn man auf der Mittelstürmerposition nachlegen möchte, hätten die Eisernen nur noch bis einschließlich Montag Zeit, um tätig zu werden. Der Verein benötigt dringende Verstärkung in der lahmenden Offensive und dabei richten sich die Blicke der Berliner anscheinend auch nach Österreich, wie das Blatt „Oberösterreichische Nachrichten“ aktuell vermeldet.

Demnach habe man anscheinend ein Auge auf Marin Ljubicic geworfen, der momentan noch bei LASK unter Vertrag steht. Der Kroate soll „unmittelbar vor einem Abgang“ beim österreichischen Klub stehen. Ganz heiß wird die Aktie beim 1. FC Union Berlin gehandelt, wenn man den Union Berlin Transfergerüchten Glauben schenken kann.

Union Berlin in Gesprächen um Ljubicic?

Dem Vernehmen nach sollen die Berliner bereits in Verhandlungen mit den LASK-Verantwortlichen stehen, die allerdings auf eine adäquate Ablöse pochen sollen. Marin Ljubicic gehört in der Regel beim österreichischen Bundesligisten zu den Stammspielern. In dieser Saison durfte er wettbewerbsübergreifend bereits 26 Partien bestreiten erzielte dabei 5 Tore. Zudem konnte der 22-jährige Mittelstürmer noch drei weitere Treffer vorbereiten.

Rund 4 Millionen Euro beträgt sein aktueller Marktwert, sodass bei einer restlichen Vertragslaufzeit bis zum Sommer 2027 sicherlich 4-5 Millionen Euro für den Angreifer fällig werden dürften. Ob Union Berlin diese Summe bereit ist zu zahlen, darf getrost bezweifelt werden.

Leihe oder Festverpflichtung?

Bei LASK ist der kroatische U21-Nationalspieler nicht gänzlich unbestritten, denn seine Leistungskurve zeigt sich nicht dauerhaft konstant. Seit seinem Wechsel von Hajduk Split im Januar 2023 durfte Ljubicic insgesamt in 100 Partien mitwirken. Dabei gelangen ihm 36 Pflichtspieltreffer und 7 Assists.

In dieser Saison hinkt der 1,83 Meter große Stürmer den Erwartungen etwas hinterher. Die FCU-Scouts haben jedoch scheinbar Hoffnung, dass er sich auch in der Bundesliga durchsetzen kann. Ob Marin Ljubicic per Festverpflichtung oder per Leihe transferiert werden soll, ist aus dem besagten Bericht nicht zu entnehmen.

Ljubicic vor nächsten Karriereschritt?

Denkbar wäre es allerdings schon, dass bei einem Union Berlin Transfer von Ljubicic eine Leihe nebst Kaufoption oder gar Kaufpflicht vereinbart werden könnte. Für den Rechtsfuß wäre es die zweite Auslandsstation, falls sich ein Wechsel zu Union Berlin ergeben sollte.

Dort könnte er zudem den nächsten Schritt im Profifußball angehen. Erfahrungen konnte Ljubicic in dieser Saison zudem auch in der Qualifikation zur Europa League und in der Europa Conference League sammeln. In Köpenick müsste sich der junge Angreifer allerdings mit dem Abstiegskampf anfreunden.