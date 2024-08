Transfergerüchte: Union Berlin verleiht Bedia wohl an Hull City

Dienstag, 20.08.2024 - 13:28 Uhr

Von: Asanka Schneider

Es ist klar, dass der eine oder andere den 1. FC Union Berlin noch in diesem Sommer verlassen wird. Nun könnte Bewegung auf dem Transfermarkt kommen, denn wie das Portal „Football Insider“ berichtet, hat der englische Zweitligist Hull City ein Auge auf Chris Bedia geworfen. Der Mittelstürmer kam im vergangenen Winter von Servette FC aus der Schweiz zu den Eisernen.

Rund 2 Millionen Euro legten die Köpenicker für den Ivorer auf den Tisch. Die in ihm gesetzten Erwartungen konnte der Mittelstürmer jedoch nie erfüllen. Die Zeichen stehen stark auf Trennung und dem Bericht zufolge soll sich der Angreifer bereits auf dem Weg nach England befinden.

Tim Walter ein Fan von Bedia?

Vor allem Hull City Trainer Tim Walter hat den 1,90 Meter großen Stürmer auf dem Schirm. Durch seine Trainerstationen in Deutschland kennt er den deutschen Fußball bestens. Bei Union Berlin hätte es Chris Bedia in dieser Spielzeit sehr schwer, überhaupt auf Einsatzminuten zu kommen. Dies könnte sich beim englischen Zweitligisten ändern.

Glaubt man den Union Berlin Transfergerüchten, so soll sich Bedia auf dem Weg zu den Tigers befinden, wo es in anstehenden Gesprächen um die letzten Details geht. Ebenso wird er zum obligatorischen Medizincheck erwartet. Sollte dieser positiv ausfallen, so dürfte es nur eine Frage der Zeit sein, bis das Leihgeschäft von allen Seiten offiziell verkündet wird.

Bedia konnte Erwartungen nicht erfüllen

Für den 1. FC Union Berlin kam er in der vergangenen Rückrunde der Saison 2023/24 lediglich zu 7 Einsätzen (1 Tor). Bezeichnend ist es auch, dass Chris Bedia dabei keinen Einsatz von Beginn an verbuchen konnte und sich komplett in der Jokerrolle wiederfand. Zu wenig für seine Ansprüche, aber eben auch für die Eisernen.

Nun soll ein Wechsel zu Hull City dem Stürmer neuen Auftrieb verleihen. Seine Karriere geriet ins Stocken. Fraglich ist jedoch, ob er an seine erfolgreichen Zeiten bei Servette FC anknüpfen kann. Wie Tim Walter mit Bedia am Ende plant, ist ebenfalls nicht ganz klar.

Leihe nebst Kaufoption?

Der ehemalige ivorische Nationalspieler besitzt zudem noch einen Vertrag bis zum Sommer 2027, sodass bei einem Leihgeschäft nebst Kaufoption eine entsprechende Ablöse zu erwarten wäre. Wie hoch diese ausfällt, ist derzeit nicht bekannt. Gemunkelt wird, dass diese marktwertgerecht ausfallen dürfte.

Sein aktueller Marktwert liegt bei rund 2,5 Millionen Euro. Eben jene Summe, die die FCU-Verantwortlichen an Servette FC im Winter überwiesen. Bei seinem Wechsel nach Berlin wurde sein Marktwert allerdings noch auf 3 Millionen Euro taxiert. Die nächsten Stunden bzw. wenige Tage dürften Klarheit in dieser Causa bringen.