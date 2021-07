Union Berlin Transfergerücht: Frankreich-Meister OSC Lille jagt Marvin Friedrich

Freitag, 16.07.2021 - 10:53 Uhr

Von: Robert Freiberg

Abwehr-Ass Marvin Friedrich vom 1. FC Union hat sich mit seiner herausragenden Saison in die Notizbücher einiger Topklubs gespielt. Dem Vernehmen nach streckt der OSC Lille seine Fühler nach dem Innenverteidiger aus, der mit der Teilnahme an der Königsklasse locken kann. Auch Bundesliga Transfergerüchte halten sich hartnäckig. Ab einer gewisse Ablöse wären die Eisernen bereit, Friedrich ziehen zu lassen.

Marvin Friedrich hatte in der zurückliegenden Saison maßgeblichen Anteil am Höhenflug des 1. FC Union Berlin, der in der Bundesliga Abschlusstabelle auf einem sensationellen 7. Platz endete. Der 25-Jährige, der kein Ligaspiel verpasste, glänzte dabei nicht nur als Defensivkünstler, sondern unterstrich mit 5 Toren und 2 Vorlagen auch seine Torgefahr bei Standards.

OSC Lille heiß auf Marvin Friedrich – 1. FC Union gesprächsbereit

Da verwundert es nicht, dass Unions Abwehrchef auch im Ausland mit seinen konstant starken Leistungen Begehrlichkeiten weckt. Allen voran beim OSC Lille. Der Überraschungsmeister aus Frankreich will seine Defensive verstärken und bekundet starkes Interesse an Marvin Friedrich. Das weiß zumindest „Sport1“ zu berichten. Die Doggen sollen demnach an einem Transfer des Abwehrhünen arbeiten. Und wie plant der 1. FC Union?

Die Eisernen würden gerne mit Friedrich die gemeinsame Zukunft bestreiten und den nur noch bis 2022 datierten Vertrag mit dem 1,92 Meter großen Rechtsfuß verlängern. Doch natürlich weiß auch FCU-Manager Oliver Ruhnert, dass es schwer wird, den begehrten Leistungsträger zu halten.

So viel verlangt Union Berlin für Abwehrchef Friedrich

Daher würde Union Berlin Marvin Friedrich auch die Wechselfreigabe für diesen Sommer erteilen. Vorausgesetzt, ein Interessent erfüllt die Ablösevorstellung der Ost-Berliner. Dem 25-Jährigen hat Union angeblich ein Preisschild in Höhe von 7 Millionen Euro umgehängt. Deutlich unter Marktwert, der bei 10 Millionen Euro liegt. Damit ist Friedrich auch mit Abstand der wertvollste Spieler im Union Berlin Kader.

Doch die kurze Restlaufzeit seines Vertrages und die Corona-Pandemie drücken den Preis. Zudem will man im Stadion An der Alten Försterei tunlichst einen ablösefreien Abgang von Friedrich im nächsten Jahr verhindern.

Friedrich Wechsel zum OSC Lille denkbar

Für den OSC Lille dürfte es kein großes Problem sein, die Ablöseforderung zu erfüllen. Allein die Teilnahme an der Champions League garantiert den Nordfranzosen zweistellige Millioneneinnahmen. Zudem hat Lille in diesem Sommer auf dem Transfermarkt bis jetzt einen Gewinn von knapp 40 Millionen Euro erwirtschaftet.

Marvin Friedrich scheint sich ein Engagement in der Ligue 1 vorstellen zu können. Zumal er beim OSC Lille auch gute Chancen auf einen Stammplatz in der Innenverteidigung hätte, für die Trainer Jocelyn Gourvennec händeringend noch neues Personal sucht. Natürlich wäre für Friedrich auch die Teilnahme an der Königsklasse extrem reizvoll. Es ist durchaus denkbar, dass dieses Union Berlin Transfergerücht noch weiter an Fahrt aufnimmt. Marvin Friedrich: Schlechte Karten für Gladbach & Leverkusen

Bayer & ´Gladbach ebenfalls mit Interesse

Aber auch in der Bundesliga ist der kopfballstarke Defensivstabilisator gefragt. Zuletzt wurde Marvin Friedrich mit Bayer Leverkusen in Verbindung gebracht. Darüber hinaus machten Borussia Mönchengladbach Transfergerüchte die Runde, wo der frühere DFB-Juniorennationalspieler als potenzieller Nachfolger für Matthias Ginter gehandelt wurde - sollte dieser die Fohlen verlassen.

Doch weder Leverkusen, dass kommende Saison Europa League spielt, noch Gladbach, die sich gar nicht für den internationalen Wettbewerb qualifizieren konnten, können mit der Champions League locken. OSC Lille schon…