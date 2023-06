Transfergerüchte: Christian Früchtl beim 1. FC Union Berlin im Gespräch

Mittwoch, 07.06.2023 - 09:03 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Hat der 1. FC Union Berlin einen neuen Torwart im Visier? In Österreich wird berichtet, dass die Eisernen an Christian Früchtl dran sind. Der 23-jährige Ex-Bayer überzeugte in dieser Saison bei Austria Wien. Machen die Eisernen bei Früchtl Ernst? Akuten Handlungsbedarf gibt es bei den Köpenickern nicht.

Bekommt Frederik Rönnow beim 1. FC Union neue Konkurrenz? Der Däne ist die unumstrittene Nummer eins und bislang gibt es in der Bundesliga Gerüchteküche keine Hinweise, dass sich daran etwas ändern könnte. Denn Transfergerüchte über einen drohenden Abgang des 30-jährigen Dänen waren bislang nicht zu vernehmen. Umso überraschender ist der Inhalt einer Union Berlin Transfernews, die aus Österreich nach Deutschland schwappt.

Nach starker Saison in Österreich: 1. FCU denkt wohl an Christian Früchtl

Denn wie der österreichische Ableger des „kicker“ vermeldet, ist der 1. FC Union an Christian Früchtl interessiert. Der Torwart war erst vergangene Saison von seinem Jugendklub FC Bayern, wo ihm nie der Durchbruch glückte, über die Alpen zu Austria Wien gewechselt. Bei den Veilchen lief es für den 1,93 Meter großen Schlussmann in seiner Debütsaison durchaus erfolgreich.

Früchtl eroberte sich auf Anhieb einen Stammplatz zwischen den Pfosten und absolvierte in der abgeschlossenen Spielzeit alle 32 Partien in der österreichischen Bundesliga. Fünfmal konnte der Linksfuß seinen Kasten sauber halten, kassierte allerdings auch 52 Gegentore. Winkt Christian Früchtl nun über den Umweg Österreich ein Bundesliga-Engagement?

Das spricht gegen ein Union Berlin Transfer von Früchtl

Als sehr heiß sind die 1. FC Union Transfergerüchte, um Früchtl nicht einzuschätzen. Nach aktuellem Stand planen die Eisernen weiterhin mit Rönnow als Stammkeeper. Ob sich Früchtl im Stadion An Alten Försterei mit der Rolle des Herausforderers anfreunden kann, ist zu bezweifeln. Vor allem nach dem er erstmals in seiner Karriere den Nummer-1-Status auf Profiebene innehatte.

Darüber hinaus hat Union Berlin keinen Handlungsbedarf auf der Torhüter-Position. Denn bereits Ende März hat der Champions-League-Starter die bisherige Leihgabe Lennart Grill von Bayer Leverkusen fest verpflichtet. Der 24-Jährige ist im Team von Urs Fischer als etatmäßige Nummer zwei vorgesehen. Auf Christian Früchtl würde in Köpenick starke Konkurrenz warten.

Noch kein Union-Angebot für Christian Früchtl

Und für den deutschen Fußballlegionär Früchtl müssten die Rot-Weißen eine Ablöse an Austria Wien zahlen. Vertraglich ist der Schlussmann noch bis 2025 an den österreichischen Traditionsklub gebunden und konnte seinen Marktwert nach seiner überzeugenden Saison auf 1 Million Euro erhöhen. Zugleich wurde Christian Früchtl in den DFB-Kader für die U21-EM berufen.

Auch im Austria-Lager wird etwas aufs die Transfer-Bremse getreten. So teilte Manuel Ortlechner mit, dass bislang noch kein Angebot für Früchtl eingegangen ist. Wenngleich der Sportdirektor der Wiener betont, dass für Christian Früchtl „speziell am deutschen Markt“ Interesse bestehen könnte.