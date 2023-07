Transfergerüchte: 1. FC Union Berlin mit Angebot für Attila Szalai?

Samstag, 08.07.2023 - 11:49 Uhr

Von: Asanka Schneider

Brandheiße Union Berlin Transfernews gibt es aktuell aus der türkischen Süper Lig zu hören. Attila Szalai könnte Fenerbahce Istanbul verlassen und sich den Eisernen in diesem Sommer anschließen. Doch der Reihe nach. Verschiedenen Medienberichten zufolge (u.a. „kicker“ und „A Spor“) bringen den Bundesligisten mit dem 25-jährigen Innenverteidiger in Verbindung.

Die Rede ist gar von einem „starken Interesse“ am ungarischen Nationalspieler. Die ersten Gespräche fanden angeblich bereits statt, nur liegt man bei den Preisvorstellungen auseinander. Kein Wunder, denn schon im vergangenen Jahr rief Fenerbahce rund 20 Millionen Euro Ablöse auf. Eine Summe, die der FCU höchstwahrscheinlich nicht auf den Tisch legen würde.

Union Berlin mit 10 Mio.€-Angebot?

Aus den Union Berlin Transfergerüchten geht zudem hervor, dass man sich aufseiten der Berliner eine Ablösesumme in Höhe von 10 Millionen Euro inklusive Bonuszahlungen vorstellen könnte. Der Poker um Attila Szalai scheint in vollem Gange zu sein. Der Spieler selbst besitzt beim türkischen Traditionsklub noch einen Vertrag bis zum Sommer 2025.

Fenerbahce Istanbul verpflichtete Szalai im Winter 2021 und überwies 2,2 Mio.€ an seinen Ex-Verein Apollon Limassol nach Zypern. Sein damaliger Marktwert betrug gerade einmal 800.000€. Mittlerweile konnte der 35-fache ungarische Nationalspieler seinen Marktwert auf 14 Millionen Euro hochschrauben.

Szalai ist der Dauerbrenner bei Fenerbahce Istanbul

Beim türkischen Spitzenklub gehört der Nationalmannschaftskollege von Andras Schäfer zu den absoluten Säulen des Teams von Fenerbahce Istanbul. Wettbewerbsübergreifend spulte der 1,92 Meter große Innenverteidiger satte 52 Einsätze ab und wurde dabei nicht ein einziges Mal ausgewechselt (4630 Spielminuten). Lediglich drei Partien verpasste der Linksfuß in der abgelaufenen Saison. Indes gelangen ihm 3 Tore und 2 Torvorlagen.

Dabei konnte er nicht nur mit guten Leistungen in der Süper Lig auf sich aufmerksam machen, sondern auch auf internationalem Parkett gab Attila Szalai eine gute Figur ab. Mit seinem Klub nahm er zunächst an der Quali zur Champions League teil, wo man sich im Rückspiel gegen Dynamo Kiew erst in der Verlängerung mit 1:2 geschlagen geben musste.

Doekhi soll dem Klub erhalten bleiben

Attila Szalai dürfte auf jeden Fall eine Verstärkung für den 1. FC Union Berlin darstellen, sofern die Eisernen auf dem Transfermarkt zuschlagen sollten. Es stellt sich allerdings die Frage, wer den Verein in diesem Sommer verlassen könnte. Danilho Doekhi möchte man eigentlich nur sehr ungern abgeben, wie Manager Oliver Ruhnert verlauten ließ.

Aber auch hier wird es eine finanzielle Schmerzgrenze geben. Diogo Leite hat man gerade erst festverpflichtet, sodass auch in seinem Fall eher weniger mit einem Abgang rechnen dürfte. Gut möglich, dass sich Szalai bei einem Union Berlin Transfer mit Robin Knoche um einen Platz in der Innenverteidigung streiten muss. Szalai wäre aber auch einer für die Linksverteidigerposition, wo durchaus Bedarf besteht.