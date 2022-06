Transfergerüchte: Union Berlin heiß auf Abu Fani - Drei weitere Klubs ebenfalls dran

Dienstag, 28.06.2022 - 09:53 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Auf dem Bundesliga Transfermarkt ist ein Wettrennen um Mohammed Abu Fani entbrannt. Der zentrale Mittelfeldspieler von Maccabi Haifa soll gleich bei vier Bundesligisten auf dem Zettel stehen. Die besten Karten werden dem 1. FC Union Berlin zugeschrieben, aber auch Eintracht Frankfurt, der VfL Bochum und Aufsteiger Werder Bremen buhlen um Abu Fani.

Mohammed Abu Fani heizt der Bundesliga Gerüchteküche mächtig ein, jedoch hat sich mit dem 1. FC Union Berlin ein Favorit im Transferpoker um den 24-Jährigen herauskristallisiert. Das berichtet zumindest der israelische Sportsender „Sport 5“. Demnach sei das Interesse der Eisernen an Abu Fani am konkretesten.

1. FC Union: Abu Fani mit Ausstiegsklausel

Der israelische Nationalspieler (14 Länderspiele) zieht bei Maccabi Haifa die Fäden im Mittelfeld und führte den Klub zum nationalen Meistertitel in der Ligat ha’Al. Abu Fani, der zum Stammpersonal bei Maccabi zählt, verbuchte in 26 Ligaspielen sieben Scorerpunkte (3 Tore, 4 Vorlagen).

Mohammed Abu Fani, der seine bisherige Karriere ausschließlich in seiner israelischen Heimat verbracht, will in diesem Sommer eine neue sportliche Herausforderung in einer stärken Liga antreten. Da der nur 1,64 Meter große Sechser in seinem bis 2026 datierten Vertrag eine Ausstiegsklausel besitzt, ließe sich ein Bundesliga Transfer problemlos abwickeln. Die festgeschriebene Ablöse für Abu Fani, dessen Marktwert auf 1 Million Euro taxiert wird, soll sich der Transfernews aus Israel auf 1,5 Millionen Euro belaufen.

Union Berlin kennt Maccabi-Star Abu Fani aus Conference League

Den 1. FC Union kennt Abu Fani noch aus den direkten Duellen in der Conference League der vergangenen Saison, wo die Israelis Gruppengegner der Köpenicker waren. Das Hinspiel (0:3) im Berliner Olympiastadion verpasste der ballgewandte Mittelfeldmann zwar, doch im Rückspiel stand er bei der 0:1-Heimschlappge gegen die Ost-Berliner 61 Minuten auf dem Platz. Und offenbar hat Abu Fani bei Union Berlin ordentlich Eindruck hinterlassen.

Zudem wusste Mohammed Abu Fani Ende März beim 2:0-Erfolg der DFB-Elf im Testspiel zu gefallen, wo er zu den besten Akteuren der Israelis gehörte. Das scheint die Eisernen bestärkt zu haben. Aber ob sich die Union Berlin Transfergerüchte um Abu Fani erhärten, bleibt abzuwarten.

Mohammed Abu Fani: Auch Eintracht, Bochum & Werder interessiert

Zumal der Tabellenfünfte der abgelaufenen Bundesliga-Saison noch weitere Kandidaten für das Mittelfeldzentrum im Visier hat. Allzu viel Zeit sollten sich die Eisernen bei der Entscheidungsfindung nicht lassen. Denn Mohammed Abu Fani ist begehrt. Schon vor rund vier Wochen machten entsprechenden Eintracht Frankfurt Transfergerüchte die Runde.

Dem Bericht aus Israel zufolge, bekunden außerdem auch der VfL Bochum und Bundesliga-Aufsteiger Werder Bremen Interesse am Rechtsfuß. Darüber hinaus wurden Celtic Glasgow sowie die beiden belgischen Klubs Royal Antwerpen und Standard Lüttich als Interessenten aufgerührt.