Transfergerücht: Union Berlin findet neuen Stürmer - Petar Musa im Anflug!

Montag, 01.02.2021 - 10:00 Uhr

Von: Robert Freiberg

Der 1. FC Union steht unmittelbar vor einer Verpflichtung von Petar Musa. Gemäß aktueller Union Berlin Transfergerüchte steht der Stürmer von Slavia Prag unmittelbar vor einem Wechsel zu den Köpenickern, die ihrerseits aufgrund der angespannte Personalsituation händeringend auf Stürmersuche sind. Im Gespräch ist eine Leihe bis Saisonende.

Am letzten Tag der Transferperiode scheinen die Eisernen ihre Stürmersuche doch noch erfolgreich abschließen zu können. Nach Informationen von „iSport“ aus Tschechien schließt sich Petar Musa den Köpenickern auf Leihbasis an. Auch der „kicker“ bestätigt, dass sich der großgewachsene Mittelstürmer im Anflug auf das Stadion An der Alten Försterei befindet.

Union Berlin: Petar Musa kommt auf Leihbasis! Matching Right gesichert

Demnach haben sich beide Klubs auf ein Leihgeschäft verständigt. Für eine Gebühr in Höhe von 200.000 Euro wird sich der 22-Jährige Union Berlin für den Rest der Saison anschließen. Dem Wunsch einer Kaufoption konnte der 1. FCU zwar nicht durchboxen. Dem Vernehmen nach sicherte Slavia Prag dem Bundesligisten aber ein Matching Right zu.

Sollte sich Musa in Berlin erfolgreich ins Schaufenster stellen und Eigenwerbung betreiben, hätte Union demnach im Falle eines Angebots eines anderen Klubs für den jungen Kroaten die Möglichkeit, dieses einzusehen und gegebenenfalls eine eigene Offerte einzureichen. Der Vertrag des 1,90 Meter großen Torjägers bei Slavia ist noch bis 2024 datiert. Sein Marktwert wird auf 1,70 Millionen Euro taxiert.

Musa: Slavia-Coach kündigt Union Berlin Transfer an

Dass der Union Berlin Transfer von Petar Musa noch platzt, ist vorbehaltlich des obligatorischen Medizinchecks nicht zu erwarten. Zwar ist noch auf eine offizielle Bestätigung zu warten. Aber Slavia-Trainer Jindrich Trpisovsky hatte den bevorstehenden Deal bereits am gestrigen Sonntag nach der Ligapartie gegen FK Jablonec (3:0) angekündigt. Er sprach von einer „großartigen Gelegenheit“ für seinen Schützling. „Er hat den Wunsch geäußert, es zu versuchen.“

Petar Musa will beim 1. FC Union Berlin nicht nur Erfahrung auf allerhöchstem Niveau sammeln, sondern erhofft sich zugleich auch mehr Spielzeit. Auch mit Hinblick auf die anstehenden EM 2021 und einen Kaderplatz in der kroatischen Nationalmannschaft. Bei Slavia Prag ist der Mittelstürmer in dieser Saison meist nur zweite Wahl. Zwar kommt er regelmäßig zum Einsatz, stand bei seinen wettbewerbsübergreifenden 21 Pflichtspieleinsätzen aber nur sechsmal in der Startelf. In der Liga markierte Musa vier Tore in 14 Spielen.

Tim Maciejewski vor Abschied Richtung Österreich

Für Union Berlin dürfte Petar Musa in erster Linie als Ersatz für den Langzeitverletzten Anthony Ujah fungieren. Der 30-Jährige, der in dieser Spielzeit noch nicht zum Zuge kam, muss sich wohl eine weitere Knie-Operation unterziehen und fällt weiter auf unbestimmte Zeit aus. Mit Musa sowie dem zuvor vom FC Bayern II verpflichtete Leon Dajaku sind die Berliner in der Offensive nun breiter aufgestellt und Trainer Urs Fischer bekommt wieder mehr Optionen.

In der Transfer Gerüchteküche von Union Berlin bahnt sich aber zeitnah noch ein weiterer Wechsel an. Allerdings auf Seiten der Abgänge. So steht Tim Maciejewski kurz vor einem Abschied Richtung Österreich. Der 19-jährige Youngster spielt beim Zweitligisten Austria Klagenfurt vor und könnte seinerseits verliehen werden.