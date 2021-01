Transfergerüchte: TSG Hoffenheim in Pole Position im Werben um Talent Rutter?

Mittwoch, 13.01.2021 - 10:56 Uhr

Von: Asanka schneider

Bei der TSG 1899 Hoffenheim geht in dieser Saison bisher nicht viel zusammen. Aktuell steht das Team auf Platz 14 der Bundesliga! Trainer Sebastian Hoeneß muss um seine Trainerentlassung zittern, wenn sich nicht ganz schnell Erfolge einstellen sollten. Ungeachtet dessen treibt der Klub seine Kaderplanung voran!

Wie das Portal „Goal“ aktuell berichtet, sollen die Sinsheimer ein französisches Talent auf dem Zettel haben, welches seinen Klub im Sommer wohl sehr wahrscheinlich verlassen wird. Die Rede ist hierbei von Georginio Rutter, der aktuell bei Stades Rennes unter Vertrag steht.

Rutter lehnt Vertragsverlängerung in Rennes ab

Eben jenen Vertrag möchte der 18-jährige gemäß aktuellen Meldungen nicht verlängern. Damit wäre er im Sommer ablösefrei zu haben. Genau diesen Fakt scheint man auch in Sinsheim auf dem Schirm zu haben, denn Rutter gilt als großes Talent, welches auch in einer der europäischen Top-Ligen den Durchbruch packen kann.

Das Eigengewächs von Stades Rennes gehört dem Klub seit de Sommer 2017 an und hat innerhalb von drei Jahren den Sprung zu den Profis geschafft. In Rennes hält man große Stücke auf den 1,82 Meter großen Angreifer, der erst kürzlich gar sein Debüt in der Champions League feiern durfte.

Debüt in der Champions League garniert mit einem Treffer

Im Heimspiel gegen den spanischen Vertreter FC Sevilla durfte er für 20 Minuten ran und besorgte in den Schlussminuten mit einem verwandelten Elfmeter das 1:3! Welch ein Traumeinstand, nachdem als Joker erstmals Champions League-Luft schnuppern durfte.

In der französischen Ligue 1 gehört Georginio Rutter nicht zum Stammpersonal. Lediglich 4 Kurzeinsätze waren ihm bis dato vergönnt. Dennoch sieht man bei Stades Rennes mehr in ihm. Der französische U19-Nationalspieler soll behutsam aufgebaut werden. Der Verein hat in den letzten Monaten versucht, Rutter zu halten. Scheinbar ohne Erfolg!

TSG Hoffenheim wohl ganz vorne dabei

Georginio Rutter dürfte für viele Vereine interessant sein, da er sich erst am Anfang seiner Entwicklung befindet und dennoch über herausragende Anlagen verfügt. Kein Wunder also, dass in diesem Fall auch vermehrt TSG Hoffenheim Transfergerüchte auftauchen, wonach man den jungen Mittelstürmer mehrfach beobachtet haben soll.

Die Medien gehen sogar so weit, als dass sich die Sinsheimer in der Pole Position im Werben um den beidfüßig gleichermaßen stark spielenden Mittelstürmer befinden. Weitere Klubs als mögliche Abnehmer werden aktuell nicht genannt – Interessenten soll es jedoch geben.

Winter-Transfer ausgeschlossen

Nach aktuellem Stand ist wohl klar, dass Georginio Rutter Stades Rennes nicht in diesem Winter verlassen wird. Erst im Sommer dürfte sich damit ein Wechsel anbahnen. Rutter wäre dann ablösefrei zu haben, jedoch wird eine Ausbildungsentschädigung fällig, die sich in gewohnter Weise in einem moderaten Rahmen bewegen dürfte.

Es wird spannend zu beobachten sein, ob sich die TSG 1899 Hoffenheim am Ende tatsächlich mit Rutter und seinem Management „ROGON“ einigen kann. Die deutsche Spielerberater-Agentur verfügt durch seinen Standort über exzellente Verbindungen in die Bundesliga. Unter anderem vertritt die Agentur Roberto Firmino, Marcel Sabitzer, Thilo Kehrer oder auch Marcel Halstenberg. Bereits im Sommer waren der BVB, Bayern München, der AC Mailand und einige andere Klubs an Rutter interessiert! Sport-90 berichtete zu jener Zeit!