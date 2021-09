Transfergerüchte: TSG Hoffenheim baggert an Unions Marvin Friedrich

Donnerstag, 02.09.2021 - 13:23 Uhr

Von: Asanka Schneider

Der Transfermarkt in Deutschland ist geschlossen und dennoch wirft die eine oder andere Personalie Fragen auf. So beispielsweise bei Marvin Friedrich, der bekanntlich beim 1. FC Union Berlin unter Vertrag steht. Das Aufatmen in Köpenick war groß, denn der einstige Aufstiegsheld gehört zu den absoluten Publikumslieblingen An der Alten Försterei.

Sein Abschied wäre leistungstechnisch ein herber Verlust für die Eisernen. Umso größer die Freude, dass der 25-jährige zumindest bis zum Winter Unioner bleibt. Die Anfrage vom Stadtrivalen Hertha BSC gab es zwar, aber Friedrich blockte ab und vermeldete, dass er nicht zur Alten Dame wechseln würde.

Berliner Kurier berichtete über Vertragsverlängerung

Euphorisiert nahm der Köpenicker Anhang auch die Meldung des „Berliner Kurier“ auf, als dieser gar die Vertragsverlängerung verkündete. Was zunächst einfach aus Sicht der Eisernen hervorragend aussah, entpuppte sich als voreilige Meldung. Weder der Verein noch der Spieler selbst, haben eine etwaige Vertragsverlängerung öffentlich bestätigt oder kommuniziert.

Während der „Berliner Kurier“ zunächst mitteilte, dass Friedrichs Vertrag bis 2024 verlängert wurde, dieser aber nur für die Bundesliga gilt, musste das Blatt kurz danach seinen eigenen Bericht anpassen.

Friedrich erstmal bis 2022 beim FCU unter Vertrag

Im Grunde kann man sagen, dass nach außen noch nichts bestätigt wurde und der Vertrag des Innenverteidigers noch bis zum Sommer 2022 gültig ist. Die FCU-Bosse würden das auslaufende Arbeitspapier auch gerne verlängern, nur müssen dazu zwei Parteien bereit sein. Bisher ist nicht erkennbar, wie Marvin Friedrich die ganze Sache sieht, auch wenn er einen Transfer zu Hertha BSC kategorisch ablehnt.

Und genau das kann nun zum Knackpunkt werden, denn Marvin Friedrich weckt mit seinen Leistungen und vor allem auch mit seiner Entwicklung das Interesse anderer Klubs. War er noch im Sommer Thema bei Bayer 04 Leverkusen, so schwirren laut des Fußballfachmagazins „Kicker“ nun TSG Hoffenheim Transfergerüchte herum.

TSG 1899 Hoffenheim streckt Fühler aus

Nach Informationen des besagten Magazins soll die TSG 1899 Hoffenheim seine Fühler nach dem Rechtsfuß ausgestreckt haben. Friedrich wäre wahrscheinlich schon ein Kandidat für das gerade abgelaufene Transferfenster. Ein Wechsel kam bekanntlich nicht zustanden.

So muss es aber nicht bleiben, denn frühestens im Winter könnte Marvin Friedrich den 1. FC Union Berlin gegen eine Ablöse verlassen. In einem Jahr würde man in Köpenick leer ausgehen, sofern der Vertrag mit Friedrich nicht vorzeitig verlängert werden würde.

Macht ein Wechsel sportlich Sinn?

Sportlich gesehen würde ein TSG Hoffenheim Transfer nicht wirklich viel Sinn machen. Es wäre wohl eher eine Frage des Geldes! Fraglich ist zudem, wie man im Kraichgau genau mit Marvin Friedrich planen möchte.

Wie dem auch sei, gerade weil die Vertragssituation des 25-jährigen unklar ist, kann es gut sein, dass Friedrich in einem Jahr Union Berlin verlässt, um den nächsten Schritt in seiner Karriere zu tätigen. Ob dies bei der TSG ist, ist ungewiss!