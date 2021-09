FC Bayern Transfergerüchte: FC Chelsea will Leroy Sané! 3 Spieler zum Tausch angeboten

Montag, 06.09.2021 - 11:15 Uhr

Von: Robert Freiberg

Macht der FC Chelsea Leroy Sané schöne Augen? In England geistern FC Bayern Transfergerüchte durch die Gazetten, wonach Chelsea-Coach Thomas Tuchel den zuletzt kritisierten Bayern-Star nach London ködern will. Um dem deutschen Rekordmeister einen Transfer schmackhaft zu machen, soll Chelsea im Gegenzug einen Spieler an die Isar schicken. Drei Kandidaten werden genannt.

Im DFB-Dress zeigte Leroy Sané beim gestrigen 6:0-Kantersieg gegen Armenien im Rahmen der WM-Qualifikation eine bärenstarke Leistung. Spielfreudig, gelungene Tempodribblings und auch nach hinten arbeitete der Flügelflitzer fleißig mit. Sané spielte befreit auf und zeigte ein Gesicht, was man sich auch beim FC Bayern München vom 25-Jährigen schon seit Monaten erhofft.

Sané zum FC Chelsea? Tuchel heiß auf streitbaren Bayern-Star

Doch an der Säbener Straße konnte der pfeilschnelle Linksfuß seit seiner Ankunft im letzten Jahr noch nicht zünden und viel zu selten sein Potenzial abrufen. Die Liaison zwischen Sané und der FC Bayern entpuppt sich bislang noch nicht als Liebesbeziehung. Die komplizierte Situation des 25-Jährigen in München bleibt im Ausland nicht unbemerkt. Nun soll der FC Chelsea seine Chance wittern.

Wie der englische „Express“ vermeldet, will sich der FC Chelsea um eine Verpflichtung von Leroy Sané bemühen, dessen Vertrag bei den Bayern noch bis Juni 2025 datiert ist. Vor allem Coach Thomas Tuchel gilt dem Boulevardblatt zufolge als großer Anhänger des deutschen Nationalspielers.

FC Bayern: Kommt Brazzo-Liebling Callum Hudson-Odoi im Tausch für Sané

Um Bayern München von einem Deal zu überzeugen, soll der amtierende Titelträger der Champions League dem deutschen Branchenprimus als Gegenleistung noch einen von drei entbehrlichen Spielern als Tauschmasse anbieten - zuzüglich zu einer nicht genannten Ablösezahlung. So könnte etwa Callum Hudson-Odoi in einen möglichen Sané-Transfer eingebunden werden.

Um Hudson-Odoi kursierten vor allem in den letzten Monaten jede Menge FC Bayern Transfergerüchte. Und der 20-Jährige, genau wie Sané Flügelstürmer, steht weiterhin bei FCB-Sportchef Hasan Salihamidžić auf der Wunschliste ganz oben. Auf der Zielgeraden der gerade erst beendeten Transferperiode wurde Hudson-Odoi auch intensiv mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht, die den Engländer gerne als Sancho-Nachfolger ausleihen wollten.

Pulisic & Ziyech als weitere Sané-Tauschkandidaten genannt

Beim FC Chelsea muss sich Callum Hudson-Odoi derweil weiterhin mit der ungeliebten Rolle als Edeljoker arrangieren, was dem gefrusteten Youngster überhaupt nicht schmeckt. Er soll extrem unzufrieden sein. Ein Spielertausch zwischen Hudson-Odoi und Leroy Sané ist zumindest theoretisch nicht gänzlich auszuschließen, vor allem wenn Sané in München nicht langsam die in ihn hohen gesteckten Erwartungen zu erfüllen weiß. Wenngleich zu betonen ist, dass der Rekordmeister Sané trotz aller Kritik zuletzt auch den Rücken stärkte.

Als weitere potenzielle Tauschkandidaten werden in diesem Premier League Transfergerücht auch noch Hakim Ziyech sowie der Ex-Dortmunder Christian Pulisic aufgeführt, die beide auch als Rechtsaußen eingesetzt werden können. Auch Pulisic ist in der FC Bayern Gerüchteküche kein Unbekannter, waren die Münchner am 22-jährigen US-Amerikaner doch vage interessiert, als dieser noch für den BVB die Schuhe schnürte. Sowohl Pulisic als auch Ziyech gehören beim FC Chelsea nicht zum Stammpersonal und wären einem Tapetenwechsel wohl nicht abgeneigt.