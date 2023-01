Transfergerüchte: Verteidiger Moritz Jenz im Anflug auf FC Schalke 04

Mittwoch, 25.01.2023 - 07:49 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Es sieht stark danach aus, als ob Thomas Reis beim FC Schalke 04 doch noch den Wunsch nach einem neuen Innenverteidiger erfüllt bekommt. Moritz Jenz soll gemäß aktueller FC Schalke Transfergerüchte kurz vor einem Wechsel zum abgeschlagenen Schlusslicht der Bundesliga befinden.

Der Traum vom Klassenerhalt rückt für den FC Schalke 04 in immer weitere Entfernung. Der Re-Start in die Bundesliga ging mit zwei Pleiten und einer desaströsen 1:9-Torverhältnis gründlich in die Hose. Die Hinrunde, in denen gerade einmal zwei Siege in 17 Partien glückten, beendete der Revierklub mit mickrigen neun Punkten. Zudem ist Schalke mit 41 Gegentoren die Schießbude der Liga.

Medien: FC Schalke vor Leihe von Celtic-Akteur Moritz Jenz

Der wackligen wie löchrigen S04-Defensive könnte nun Moritz Jenz zu mehr Stabilität verhelfen. Nach Informationen der Redaktion des italienischen Transferexperte Gianluca Di Marzio wird sich der Innenverteidiger dem FC Schalke anschließen. Zurzeit ist der 23-Jährige noch vom FC Lorient an Celtic Glasgow ausgeliehen.

Beim FC Schalke Transfer von Moritz Jenz soll es sich demnach ebenfalls um eine Leihe handeln. Darüber hinaus konnten sich die Knappen eine Kaufoption für den gebürtigen Berliner sichern, dessen Vertrag in Lorient noch bis 2026 Gültigkeit besitzt.

Moritz Jenz bei Celtic Glasgow Stammkraft bis zur WM-Pause

Das Portal „transfermarkt.de“ kann die FC Schalke Transfernews um Jenz bestätigen und zusätzliche Informationen liefern. Demnach habe sich der 1,90 Meter große Abwehrhüne am Dienstagvormittag von seinen Celtic-Teamkollegen verabschiedet und sich anschließend auf die Reise Richtung Gelsenkirchen begeben.

Beim schottischen Traditionsklub war Moritz Jenz bis zur WM-Pause Stammkraft im Abwehrzentrum und bestritt elf Ligaspielen, in denen der kopfballstarke Defensivspezialist auch zwei Treffer markierte. Zudem bestritt Jenz für Celtic Glasgow in der laufenden Saison alle sechs Gruppenspiele in der Champions League über die volle Distanz.

Leihabbruch bei Celtic - Moritz Jenz vor Schalke-Wechsel

Doch nach der WM-Unterbrechung waren die Dienste vom deutschen Fußballlegionär Jenz, der 2015 von der Jugend von Tennis Borussia Berlin in die Jugendakademie des FC Fulham wechselte und seitdem im Ausland spielte, nicht mehr gefragt. Im Sinne von mehr Spielzeit kommt es offenbar nun zum vorzeitigen Leihabbruch und einem Wechsel in die Schalker Veltins-Arena.

In der FC Schalke Gerüchteküche wurden zuletzt einige Verteidiger gehandelt. Beispielsweise Keven Schlotterbeck vom SC Freiburg. Die Königsblauen gingen beim 25-Jährigen jedoch leer aus und Schlotterbeck wechselte nach einigen VfL Bochum Transfergerüchten an die Castroper Straße. Sollte Moritz Jenz den obligatorischen Medizincheck auf Schalke erfolgreich bestehen, dürfte der Leihwechsel eingetütet werden. Der großgewachsene Rechtsfuß, der einen Marktwert von 4 Millionen Euro hat, wäre der fünfte Leih-Neuzugang der Knappen im Winter.