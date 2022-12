Transfergerüchte: Kommt Mainz-Sechser Niklas Tauer zum FC Schalke?

Montag, 19.12.2022 - 08:04 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Für die Rückrunde will sich der akut abstiegsgefährdete FC Schalke 04 noch mit einem defensiven Mittelfeldspieler verstärken. Ein heißer Kandidat ist Niklas Tauer vom Ligarivalen 1. FSV Mainz 05. In der Schalke Gerüchteküche wird der Sechser der Nullfünfer, der nicht über die Reservistenrolle hinauskommt, mit den Knappen in Verbindung gebracht.

Neu-Trainer Thomas Reis wünscht sich beim FC Schalke für den Abstiegskampf noch personelle Verstärkungen. Neben Flügelstürmer Tim Skarke, der gemäß jüngster Union Berlin Transfergerüchten noch in dieser Woche auf Leihbasis von den Eisernen Richtung Gelsenkirchen wechseln könnte, steht noch ein Sechser auf der Wunschliste der Knappen ganz oben.

FC Schalke bemüht sich wohl um Ausleihe von Niklas Tauer

Eine heiße Spur des FC Schalke auf dem Bundesliga Transfermarkt führt offenbar an den Bruchweg zum 1. FSV Mainz 05. Die Königsblauen sollen stark an Niklas Tauer interessiert sein und nach Informationen der „Bild“ arbeitet der Revierklub intensiv an einem Wintertransfer. Auch der 21-Jährige soll auf Leihbasis in der Veltins-Arena anheuern.

Die FC Schalke Transfergerüchte um Tauer sind plausibel. Zumal der Defensivmann, der auch in der Innenverteidigung eingesetzt werden kann, in Mainz in den letzten Wochen mehr und mehr als Wechselkandidat für den Winter gehandelt wurde.

Niklas Tauer: FSV Mainz unzufrieden mit Entwicklung - Wechsel bahnt sich an

Denn bei den Nullfünfern ist sind die Verantwortlichen mit der Entwicklung des deutschen U-Nationalspielers alles andere als zufrieden. So hat Niklas Tauer in der laufenden Saison lediglich drei Teileinsätze in der Bundesliga zu Buche stehen, in denen er lediglich 90 Minuten auf dem Rasen stand. Eine Leihe würde dem gebürtigen Mainzer, der seit der Jugend beim FSV kickt, mehr Spielpraxis in Aussicht stellen.

Beim FSV Mainz ließ erst Ende November Sportvorstand Christian Heidel vielsagend via „Bild“ wissen: „Ich glaube, dass Niklas mit der Zahl seiner Einsätze nicht ganz happy ist. Auch wir hatten gedacht, dass er schon einen Schritt weiter ist. Er ist jung und muss spielen.“ Doch in Mainz, wo Tauer noch vertraglich bis 2025 gebunden ist, versauert der 1,83 Meter große Rechtsfuß auf der Bank. Besserung ist nicht in Sicht.

Trauer winkt auf Schalke mehr Spielzeit! Keine Steigerung zu Florian Flick?

Das sah letzte Saison noch besser aus. Immerhin kam Tauer auf elf Ligaeinsätze, davon sechs als Starter. Die Hoffnung, dass sich das Eigengewächs in dieser Spielzeit beim 1. FSV Mainz 05 weiter festspielen würde, sind allerdings verpufft. Ein temporärer Abschied während der Rückrunde ist sehr wahrscheinlich und für Klub und Spieler nur sinnvoll.

Beim FC Schalke hätte Tauer garantiert bessere Chancen auf mehr und vor allem regelmäßige Spielzeit. Zumal der Abwehrmann flexibel einsetzbar ist und die Konkurrenz bei den Knappen kleiner ist. Allerdings stellt sich die Frage, ob Tauer gegenüber Florian Flick eine qualitative Besserung darstellt. Schalke hat den 22-jährigen Sechser nach einigen 1. FC Nürnberg Transfergerüchten erst kürzlich an die Franken aus der 2. Liga bis zum Saisonende verliehen. Bis zur Trainerentlassung von Frank Kramer Mitte Oktober zählte Flick noch zum Stammpersonal, geriet dann aber unter Thomas Reis aufs Abstellgleis.