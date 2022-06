Transfergerüchte: FC Schalke - Interesse an Everton-Verteidiger Jarrad Branthwaite

Montag, 27.06.2022 - 14:07 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Aufsteiger FC Schalke 04 benötigt für die nächste Bundesliga-Saison noch Abwehrkräfte für das Zentrum. Diese könnte von der Insel stammen! Denn die Knappen gehören gemäß englischen Medienberichten zur langen Interessentenliste von Jarrad Branthwaite. Der FC Everton will den Youngster verleihen. Sport-90 beleuchtet die FC Schalke Transfergerüchte um Branthwaite und gibt eine Einschätzung.

Auch wenn der FC Schalke mit Leo Greiml und Ibrahima Cissé zwei neue, junge Innenverteidiger begrüßen konnte, wird in der Bundesliga Gerüchteküche davon ausgegangen, dass der Revierklub weitere Personal für das Abwehrzentrum verpflichtet. Zumal Leihspieler Ko Itakura nicht gehalten werden konnte und sich um Malick Thiaw hartnäckige Wechselgerüchte halten.

Branthwaite: Neben Schalke auch PSV & englische Zweitligisten im Rennen

Geht es nach der „Daily Mail“, könnte Jarrad Branthwaite im Sommer in der Veltins-Arena aufschlagen. Der FC Everton, aktueller Arbeitgeber des heute 20 Jahre alt gewordenen Verteidigers, will Branthwaite für die kommenden Saison gerne ausleihen. Schließlich soll der englische Abwehrhüne regelmäßig Spielpraxis sammeln, die die Toffees nicht garantieren können. Der Defensivspezialist hat in Everton noch langfristig Vertrag bis 2025 und einen Marktwert von 3 Millionen Euro.

Abgesehen der S04 Transfergerüchte ist Branthwaite auch noch bei der PSV Eindhoven im Gespräch. Darüber hinaus werden gleich sechs Zweitligisten aus England als potenzielle Abnehmer gehandelt. Dabei handelt es sich der Transfernews zufolge um den FC Middlesbrough, Sheffield United, Huddersfield Town, FC Blackpool, Cardiff City und FC Sunderland.

Schalke-Kandidat Jarrad Branthwaite: Zehn Einsätze in Premier League

Beim FC Everton durfte Jaarad Branthwaite in der abgelaufenen Saison immerhin sechsmal in der Premier League ran. Der kantige Innenverteidiger mit dem Gardemaß von 1,95 Meter stand dabei viermal in der Startelf, in drei Partien die volle Spielzeit auf dem Platz und konnte sogar gegen den FC Chelsea beim 1:1 im vergangenen Dezember einen Treffer erzielen. Allerdings flog der englische U20-Nationalspieler auch im Mai im Ligaduell gegen den FC Brentford mit glatt Rot vom Platz.

Dennoch: Jarrad Branthwaite, der insgesamt zehn Spiele im englischen Oberhaus bestritt und schon einmal verliehen wurde (Rückrunde 2020/21 an Blackburn Rovers), ist eine interessante Personalie, die den Knappen grundsätzlich gut zu Gesicht stehen würde. Aber allzu werthaltig dürften die FC Schalke Transfergerüchte um den Linksfuß nicht sein.

Gerüchte um Branthwaite fraglich: FC Schalke braucht erfahrene Abwehrkraft

Schließlich braucht der FC Schalke für die Mission Klassenerhalt in der Bundesliga und mit Blick auf den Kader zur kommenden Saison einen erfahrenen Akteur für die Hintermannschaft, der auch das Zeug zum Abwehrchef hat. Vor allem wenn der in Italien umworbenen Malick Thiaw die Knappen verlässt. Diese kann der 20-jährige Branthwaite nicht bieten.

Zumal die beiden Innenverteidiger-Neuzugänge Greiml und Cissé mit 20 und 21 Jahren ebenfalls noch Grün hinter den Ohren sind und am Anfang ihrer Karriere stehen. Mit dem 30-jährigen Marcin Kaminski verfügen die Königsblauen zwar über einen Abwehrroutinier, der aber auch gerade einmal 55 Bundesliga-Spiele auf dem Buckel hat. Winter-Neuzugang Marius Lode entpuppte sich bislang noch nicht als die erhoffte Verstärkung. Tendenziell dürfte die S04-Verantwortlichen um Rouven Schröder eine andere Option auf dem Bundesliga Transfermarkt prüfen, als sich Youngster Jarrad Branthwaite auf Leihbasis zu angeln. Etwa wie den zuletzt gehandelten Ex-Schalker Kaan Ayhan.