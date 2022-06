FC Schalke Transfergerüchte: Kommen Besiktas-Keeper Ersin Destanoglu & Onur Bulut

Montag, 13.06.2022 - 11:20 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Sechs Neuzugänge hat der FC Schalke 04 schon unter Dach und Fach, doch damit sind die Transferaktivitäten der Knappen noch nicht beendet. Aktuell schaut sich der Bundesliga-Aufsteiger auf dem Süper Lig Transfermarkt um, wie zumindest türkische Medien berichten. Demnach stehen Besiktas-Torwart Ersin Destanoglu und Rechtsverteidiger Onur Bulut von Kayserispor auf der Liste.

Dass der FC Schalke 04 eine neue Nummer eins sucht, ist kein Geheimnis. In den vergangenen Wochen geisterten auch schon einige Kandidaten durch die FC Schalke Gerüchteküche. Beispielsweise Herthas Alexander Schwolow oder Finn Dahmen vom 1. FSV Mainz. „NTV Spor“ bringt nun einen weiteren Namen ins Spiel.

Medien: FC Schalke will Ersin Destanoglu - Besiktas Istanbul nennt Preis

Ersin Destanoglu hat gemäß dieser FC Schalke Transfernews das Interesse in Gelsenkirchen geweckt. Der 21-jährige ist seit zwei Jahren Stammkeeper von Besiktas Istanbul, aus dessen Jugendabteilung er auch stammt, soll aber dennoch mit einem Wechsel ins Ausland liebäugeln. Da der Torwart mit dem Gardemaß von 1,95 Metern nur noch ein Jahr Restvertrag bei türkischen Spitzenklub hat und Besiktas einen ablösefreien Abgang seines Eigengewächs im nächsten Jahr vermeiden will, ist ein vorzeitiger Verkauf eine ernsthafte Option.

Gemäß aktueller Bundesliga Transfergerüchte verlangen die Schwarzen Adler vom Bosporus für die Dienste von Ersin Destanoglu 5 bis 7 Millionen Euro. Dessen Marktwert wird hingegen auf 10 Millionen Euro taxiert.

FC Schalke Transfer von Destanoglu zu teuer? Ajax, Salzburg & OL auch interessiert

Ein FC Schalke Transfer von Destanoglu dürfte angesichts dieser kolportierten Ablöseforderungen nicht sehr realistisch sein. Schließlich befinden sich die Knappen, für die es nach der sofortigen Rückkehr in der Bundesliga vorerst um den Klassenerhalt geht, auf einem finanziellen Konsolidierungskurs. Entsprechen müssen kleinere Brötchen auf dem Bundesliga Transfermarkt gebacken werden.

Hinzu kommt, dass Ersin Destanoglu, der auch zum Kreis der türkischen Nationalelf gehört, noch weitere Verehrer auf dem Transfermarkt hat. Demnach haben auch Ajax Amsterdam, RB Salzburg sowie die beiden Frankreich-Klubs Olympique Lyon und FC Nantes den jungen Türken auf dem Radar. Im Vergleich zum FC Schalke, die sich von ihrer bisherigen Nummer eins Martin Fraisl trennen, hätten diese Klubs auch weniger Mühe, Besiktas die geforderte Ablöse für ihren Stammtorwart zu zahlen.

Onur Bulut: Kayserispor-Verteidiger für wenig Geld zum FC Schalke 04?

Wesentlich günstiger wäre Onur Bulut zu haben. Denn auch um den Rechtsverteidiger von Kayserispor gibt es derzeit FC Schalke Transfergerüchte. Der 28-jährige Deutsch-Türke, der aus dem Sauerland stammt und hierzulande schon für den VfL Bochum, SC Freiburg und Eintracht Braunschweig aktiv war, hat bei seinem aktuellen Arbeitgeber ebenfalls nur noch einen gültigen Kontrakt bis 2023. Der Marktwert von Bulut liegt bei 2,8 Millionen Euro, sodass er für vergleichsweise wenig Geld zu haben wäre.

Der 1,79 Meter große Rechtsfuß konnte sich beim Pokalfinalisten Kayserispor mit guten Leistungen in den Fokus spielen. Beim Tabellen-14. der Süper Lig war Onur Bulut auf der rechten Abwehrseite gesetzt und brachte es in 34 Ligaspielen auf sehr ordentliche neun Scorerpunkte (1 Tor, 8 Vorlagen). Da überrascht es nicht, dass der offensiv- und laufstarke Bulut nicht nur in der Veltins-Arena ein Thema ist. Mit US Lecce und AC Monza sollen dem Vernehmen nach auch zwei Serie A-Aufsteiger aus Italien im Transferpoker mitmischen, die der FC Schalke allerdings ausstechen könnte.