Transfergerüchte: FC Schalke, Hertha, SGE & Nürnberg flirten mit Wahid Faghir

Donnerstag, 12.08.2021 - 13:43 Uhr

Von: Robert Freiberg

Wahid Faghir zählt in Dänemark zu den hoffnungsvollen Sturm-Talenten. Auch in Deutschland hat man vom 18-Jährigen längst Kenntnis genommen und gleich mehrere Klubs scharren auf dem Transfermarkt mit den Hufen. Aus der Bundesliga sind demnach Eintracht Frankfurt und Hertha BSC an Faghir dran, darüber hinaus sollen auch die Zweitligisten FC Schalke und 1. FC Nürnberg Interesse bekunden.

Um Wahid Faghir könnte ein echtes Wettbieten entflammen. Der Stürmer vom dänischen Erstligisten Vejle BK steht schließlich bei mehreren Teams in Deutschland auf der Beobachtungsliste. Das weiß zumindest das dänische Blatt „Ekstra Bladet“ zu berichten. Demzufolge gibt es um den Youngster, der erst Ende Juli volljährig wurde, sowohl Bundesliga Transfergerüchte als auch 2. Liga Transfergerüchte.

Wahid Faghir: Dänen-Juwel wird heiß umworben

Aus dem deutschen Oberhaus sollen Eintracht Frankfurt und Hertha BSC ihre Fühler nach dem jungen Dänen afghanischer Abstammung ausstrecken, der bei der U21-EM gegen den späteren Titelträger Deutschland ein Tor erzielte. Kürzlich geisterten auch noch VfB Stuttgart Transfergerüchte durch die Gazetten, die den Mittelstürmer mit den Schwaben in Verbindung brachten. In der 2. Liga sind derweil Bundesliga-Absteiger FC Schalke 04 und der 1. FC Nürnberg dem Bericht zufolge auf Faghir aufmerksam geworden.

Außerdem soll der Europa-League-Sieger FC Villarreal ein Auge auf Wahid Faghir geworfen haben. Grundsätzlich werden die Spekulationen und Transfernews durch die Vertragssituation des Youngsters befeuert. Denn Faghir hat bei Vejle BK nur noch einen gültigen Vertrag bis Ende 2022. Dass der Junioren-Nationalspieler bei seinem Jugendklub einen neuen Kontrakt unterzeichnet, gilt nahezu als ausgeschlossen.

Bericht: Vejle BK verlangt 6 Mio. für Bundesliga-Flirt Faghir

Trotz seines jungen Alters zählt Faghir in Vejle bereits zum Stammpersonal und der Nachwuchsstürmer weiß mit guten Leistungen zu überzeugen. Der Torjäger brachte es letzte Saison in der dänischen Superliga immerhin auf 6 Tore in 26 Spielen. Außerdem kann der 1,85 Meter große Angreifer auf beiden Flügeln eingesetzt werden, wenngleich das Sturmzentrum sein Hoheitsgebiet ist.

Um mit dem verheißungsvollen Sturm-Juwel, dessen Marktwert immerhin auf 3 Millionen Euro taxiert wird, noch möglichst viel Kasse zu machen, ist für Vejle BK ein Verkauf von Faghir im aktuellen Transferfenster vorstellbar. Allerdings verlangt der Klub einen saftigen Preis. Dem Vernehmen liegt die Schmerzgrenze bei 6 Millionen Euro.

Faghir für FC Schalke & 1. FC Nürnberg zu teuer

Sollte Vejle BK von dieser Ablöseforderung nicht abrücken, ist zumindest ein FC Schalke Transfer völlig utopisch. Auch die 1. FC Nürnberg Transfergerüchte werden sich unter diesen Bedingungen nicht weiter erhärten. Ohnehin ist es angesichts der Preiskategorie und namhaften Konkurrenz nicht vorstellbar, dass Wahid Faghir in der deutschen 2. Liga landet.

Selbst die genannten Bundesligisten Hertha BSC, Eintracht Frankfurt und VfB Stuttgart werden bei solchen Forderungen zu Corona-Zeiten stark wohl ins Grübeln kommen, ob bei Faghir ein seriöser Transfervorstoß unternommen wird oder nicht. Allerdings gehört das Ausrufen hoher Ablösesummen auch üblicher Bestandteil des Transferpokers, sodass Vejle durchaus noch einen Preisnachlass gewähren könnte. Zumal die Dänen aufgrund der kurzen Vertragslaufzeit bei Wahid Faghir durchaus unter Zugzwang stehen.