VfB Stuttgart Transfergerüchte: Tottenham will Saša Kalajdžić als Kane-Ersatz

Mittwoch, 14.04.2021 - 10:19 Uhr

Von: Robert Freiberg

Die Liste der Interessenten für VfB-Knipser Saša Kalajdžić wird immer länger. Nun machen auch die Tottenham Hotspur dem Mittelstürmer schöne Augen. Gemäß aktueller VfB Stuttgart Transfergerüchte sehen die Engländer im treffsichereren Österreicher einen geeigneten Kandidaten als Backup für Star-Stürmer Harry Kane.

Saša Kalajdžić sorgt für reichlich Bewegung in der Transfermarkt Gerüchteküche. Der Zwei-Meter-Mann und damit größte Spieler der Bundesliga hat sich in dieser Saison bei mehreren Klubs auf den Einkaufszettel geschossen. Kein Wunder, allein in den letzten zehn Ligapartien traf der begehrte Torjäger neunmal ins Schwarze. Insgesamt hat er bei 27 Einsätzen 14 Tore in dieser Bundesliga-Saison erzielt.

Wechselt Kalajdžić für 17 Mio. zu Tottenham?

Das reicht, um auch bei den Tottenham Hotspur gesteigertes Interesse zu wecken. Wie „Eurosport“ und die „Daily Mail“ übereinstimmend berichten, sollen die Nord-Londoner einen Transfervorstoß bei Saša Kalajdžić planen und beim VfB Stuttgart bezüglich der Rahmenbedingungen für einen möglichen Sommertransfer anklopfen.

Als Ablöse werden 17 Millionen Euro genannt, die aber sehr niedrig angesetzt sind. Zumal es sich bei dieser Summe um den Marktwert des 23-jährigen Österreichers handelt, der bei den Schwaben außerdem noch einen Vertrag bis 2023 besitzt. Sollten sich die VfB Stuttgart Transfergerüchte um Kalajdžić bewahrheiten, winkt den Brustringträgern ein deutlich höherer Betrag.

Spurs wollen Saša Kalajdžić als Kane-Vertreter

Tottenham sondiert den Transfermarkt derzeit fieberhaft nach einem neuen Mittelstürmer. Gesucht wird ein Ersatz für Harry Kane. Zwar ist auch der englische Superstar Bestandteil vieler Transfergerüchte und Kane soll bei einem erneuten Verpassen der Champions-League-Qualifikation auch auf einen Abschied von der White Hart Lane drängen. Doch die Spurs ignorieren alle Abschiedsspekulationen um Kane und wollen ihren torhungrigen Stürmer unbedingt halten.

Saša Kalajdžić ist den Berichten zufolge im Team von Trainer José Mourinho als erster Ersatz für Kane vorgesehen. Diese Rolle bekleidet aktuell Benfica-Leihgabe Carlos Vinícius unzureichend. Der Brasilianer hat zwar in 24 Pflichtspielen zehn Treffer erzielt, in der Premier League bei neun Einsätzen aber erst einmal eingenetzt. Dass die Spurs die 45 Millionen Euro schwere Kaufoption für Vinicius ziehen ist utopisch. Stattdessen könnte Saša Kalajdžić vom Neckar an die Themse wechseln.

Saša Kalajdžić: Auch RB Leipzig & BVB schielen auf VfB-Star

Allerdings ist es fraglich, ob für den „österreichischen Peter Crouch“ die Backup-Rolle für Harry Kane überhaupt in Frage kommt. Zumal Saša Kalajdžić auch bei anderen ambitionierten Klubs Begehrlichkeiten weckt. So gibt es Bundesliga Transfergerüchte, wonach RB Leipzig und Borussia Dortmund (falls Erling Haaland im Sommer doch wechseln sollte) mit dem Linksfuß liebäugeln.

Auch die AS Roma aus der Serie A und West Ham United, die sich in der Premier League sensationell auf Champions League-Kurs befinden, haben Kalajdžić im Visier.