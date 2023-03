Transfergerüchte: RW Essen an Fortuna-Stürmer Jona Niemiec interessiert

Donnerstag, 16.03.2023 - 11:52 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Rot-Weiss Essen kann wohl mit einem weiteren Jahr in der 3. Liga planen, sodass langsam die Kaderplanungen für die kommende Saison Fahrt aufnehmen. Dabei spielt Jona Niemiec eine tragende Rolle, wie neue RW Essen Transfergerüchte verlauten lassen. Der Stürmer von Zweitligist Fortuna Düsseldorf gilt als Wunschkandidat an der Hafenstraße.

Beruhigende neun Punkte beträgt der Vorsprung von Rot-Weiss Essen in der 3. Liga Tabelle. Bei noch neun verbleibenden Spielen deutet zurzeit alles auf einen Ligaverbleib des Aufsteigers hin, der jüngst mit dem 1:1 gegen den VfL Osnabrück einen Achtungserfolg feierte. Bei RWE kann man daher langsam die Kaderplanungen für die kommende Saison intensivieren, für die mindestens ein neuer Angreifer geholt werden soll.

Nach Sprung zu F95-Profis: RW Essen buhlt um Stürmer Niemiec

Dieser könnte Jona Niemiec heißen. Denn laut einer Rot-Weiss Essen Transfernews der „WAZ“ hat der Drittligist ein Auge auf den 21-Jährigen geworfen. Niemiec hat bei Fortuna Düsseldorf vor wenigen Wochen den Sprung von der Regionalliga-Mannschaft zu den Profis geschafft. Vier Einsätze - darunter einmal von Beginn an - in der 2. Liga sammelte der Deutsch-Pole bislang, in denen ihm je ein Treffer und eine Vorlage gelangen.

Ansonsten geht Niemiec für die Regionalliga-Mannschaft der Fortuna auf Torejagd und brachte es in der West-Staffel bislang auf fünf Treffer in 15 Partien. Insgesamt kann der polyvalente Angreifer, der sowohl im Zentrum als auch auf beiden Flügeln agieren kann, für Fortuna Düsseldorf II 13 Tore in 43 Einsätzen vorweisen.

Nowak bestätigt RWE-Interesse am ablösefreien Jona Niemiec

Was die RW Essen Transfergerüchte um Jona Niemiec zusätzlich befeuert, ist dessen Vertragsstatus. Denn das Arbeitspapier läuft Ende Juni aus, Niemiec kommt somit ablösefrei auf den Transfermarkt.

Dass man im Stadion An der Hafenstraße zu Essen den beidfüßigen Offensivakteur im Visier hat, bestätigte RWE-Sportdirektor Jörn Nowak gegenüber der „WAZ“: „Wir verfolgen Jonas Weg schon länger und haben natürlich seine gute Entwicklung registriert. Diese zeigt, dass unsere Einschätzung damals bezüglich Jonas Potenzial nicht falsch war.“ Schon 2021 war Niemiec Thema in der RW Essen Gerüchteküche, doch damals entschied er sich für einen Wechsel von der TSG Sprockhövel zu Fortuna Düsseldorf.

Jonas Niemiec: Fortuna in Pole-Position - Interesse aus Ausland

Düsseldorf bemüht sich um einen Verbleib von Jonas Niemiec. Dem 1,88 Meter großen Mittelstürmer sei zuletzt noch einmal ein verbessertes Angebot zur Vertragsverlängerung vorgelegt worden, heißt es in einer Fortuna Düsseldorf Transfernews der „Rheinischen Post“. Den Fortunen werden im Transferpoker um Niemiec bessere Karten als der nationalen Konkurrenz aus Essen nachgesagt.

Allerdings wird er auch von Klubs aus dem Ausland umworben. Zum einen wird der Erstligist FC Zürich aus der Schweiz genannt. Zum anderen buhlt angeblich auch der PEC Zwolle aus der 2. Liga der Niederlande um die Dienste von Niemiec. Die Aussichten auf einen RW Essen Transfer sind daher aktuell nicht sonderlich vielversprechend.