Transfergerüchte Union Berlin: Zwei Klubs wollen Puchacz, Skarke vor S04-Wechsel

Freitag, 16.12.2022 - 07:49 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Hat der 1. FC Union Berlin auf dem winterlichen Transfermarkt Abnehmer für zwei Bankdrücker gefunden? Tymoteusz Puchacz könnte die Eisernen Richtung Ausland verlassen. Der Linksverteidiger weckt Interesse in Griechenland und Italien. Auch die 1. FCU Transfergerüchte um Tim Skarke werden heißer. Der Flügelflitzer könnte beim FC Schalke landen.

Sowohl Tymoteusz Puchacz als auch Tim Skarke haben bei Union Berlin einen schweren Stand. Beide müssen sich hinter starker Konkurrenz ins zweite Glied einordnen. Puchacz, der mit über 3 Millionen Euro zu den Rekordeinkäufen der Köpenicker zählt, ist nach Julian Ryerson und Niko Gießelmann lediglich Linksverteidiger Nummer drei. Nur einmal durfte der 23-Jährige in der Hinrunde der Bundesliga mitmischen.

Panathinaikos heiß auf Union-Flop Tymoteusz Puchacz

Da die Aussichten auf mehr Spielpraxis unter Union-Coach Urs Fischer auch 2023 weiter sehr düster sind, ist ein Abschied im Januar wahrscheinlich. Trotz seines Reservisten-Daseins im Stadion An der Alten Försterei braucht sich Tymoteusz Puchacz nicht über mangelndes Interesse an seiner Person in der Transfermarkt Gerüchteküche beschweren.

Wie das polnische Sportportal „meczyki.pl“ erfahren haben will, bekundetet vor allem Panathinaikos Athen großes Interesse am robusten Linksfuß. Im Gespräch ist ein Leihgeschäft inklusive Kaufoption. Mit dem Traditionsklub könnte er sogar um die Meisterschaft in Griechenland kämpfen. Schon in der letzten Saison hatte der 1. FC Union Puchacz zur Rückrunde verliehen, der bei Trabzonspor anheuerte und dort türkischer Meister wurde.

1. FC Union: Auch FC Venedig an Puchacz dran

Auch der FC Venedig hat ein Auge auf Tymoteusz Puchacz geworfen. Mit dieser Union Berlin Transfernews kommt „Sky“ um die Ecke. Demnach wollte Sportdirektor Filippo Antonelli Agomeri den siebenmaligen Nationalspieler schon in der Vergangenheit verpflichten. Jetzt könnten die Italiener einen erneuten Versuch starten.

Sportlich ist der FC Venedig allerdings weniger reizvoll. Der Zweitligist mischt in der Serie B im Abstiegskampf mit. Sollte Puchacz abermals einen Tapetenwechsel anstreben, würde der 1. FC Union ihm keine Steine in den Weg legen. Vertraglich ist der bisherige Transferflop noch bis 2015 an die Rot-Weißen gebunden.

Wechsel bis Weihnachten fix? Schalke intensiviert Werben um Tim Skarke

Auch bei Tim Skarke riecht es stark nach Union-Abschied. Der pfeilschnelle Flügelstürmer, der in Ost-Berlin im großen Schatten von Sheraldo Becker steht, steht weiter bei Bundesliga-Schlusslicht FC Schalke 04 hoch im Kurs. Schon Anfang Dezember gab es erste FC Schalke Transfergerüchte um Skarke.

Nun lässt die „Bild“ wissen, dass ein Schalke Transfer noch bis Weihnachten über die Bühne gehen kann. Bei den Knappen soll Neu-Trainer Thomas Reis schon mit dem 26-Jährigen planen. Schalke liebäugelt mit einer Leihe, will sich aber unbedingt eine Kaufoption sichern. Unabhängig davon, ob die Königsblauen den Klassenerhalt schaffen oder doch den sofortigen Abstieg in die 2. Liga antreten müssen. Skarke, den die Eisernen im Sommer ablösefrei vom SV Darmstadt holten, verbuchte in der Hinrunde wettbewerbsübergreifend nur sechs Kurzeinsätze für 104 Spielminuten.