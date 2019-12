Transfergerüchte: Kehrt Naldo zum FC Schalke 04 zurück?

Dienstag, 17.12.2019 - 11:40 Uhr

Von: Asanka Schneider

Der ehemalige Schalker Naldo kann sich eine Rückkehr zum FC Schalke 04 vorstellen. Bei „Sky90“ kam dieses Thema auf und der Brasilianer fand eindeutige Worte, mit denen er die aktuellen Schalke 04 Transfergerüchte zusätzlich befeuerte: „Ich spreche aktuell viel mit meinem Berater. Wir werden sehen, was passiert. Man soll niemals nie sagen. Ich bin immer bereit für Angebote."

Der FC Schalke 04 hat durchaus Bedarf in der Innenverteidigung, nachdem sich Weston McKennie im Spiel gegen Eintracht Frankfurt verletzte. Zusätzlich fehlen den Knappen auch Benjamin Stambouli, Salif Sané und Matija Nastasic. Alle drei sind aktuell verletzt, sodass McKennie eigentlich als Notnagel in der Abwehr aushelfen musste.

Naldo mit Interesse an Comeback auf Schalke

Mit einem Transfer von Naldo, der bereits rund 2 ½ Jahre das Trikot von Königsblau trug, würde der Verein sofortige Abhilfe schaffen. Allerdings hat die Sache auch einen Haken, denn in dieser Saison kam der 37-jährige bei der AS Monaco nicht zum Einsatz. Er hat einen schweren Stand im Fürstentum, denn andere Spieler haben ihn anscheinend den Rang abgelaufen.

Und auch René Adler selbst sieht eine „Win-win-Situation“, wenn aus dem Transfergerücht eine Schalke Transfer News werden würde. Der Brasilianer wäre wahrscheinlich auch sehr günstig schon im Winter zu haben, denn sein Marktwert liegt aktuell bei rund 500.000 Euro, während sein Vertrag auch nur noch bis zum kommenden Sommer datiert ist.

„Win-win-Situation“ für Schalke und Naldo

Beim FC Schalke 04 müsste er sich allerdings hinten anstellen, wenn die verletzten Verteidiger wieder mit an Bord sind. Auf jeden Fall wäre ein Comeback des ehemaligen brasilianischen Nationalspielers in der Bundesliga eine Sensation und für den FC Schalke 04 womöglich eine kostengünstige Lösung, denn Naldo kennt die Liga und den Verein bestens. So dürfte die Eingewöhnungszeit auf jeden Fall wegfallen.

Schalke 04 hingegen würde kaum ein Risiko mit der Verpflichtung von Naldo eingehen und könnte das Experiment mit dem Brasilianer nahezu gefahrlos ausprobieren.