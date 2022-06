Karlsruher SC Transfergerüchte: Kommt H96-Stürmer Lukas Hinterseer?

Montag, 20.06.2022 - 09:27 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Auf der Suche nach einem neuen Stürmer wird der Karlsruher SC auch beim Zweitliga-Rivalen Hannover 96 vorstellig. Denn in der 2. Liga Gerüchteküche tauchen Berichte auf, wonach sich der KSC mit einer Verpflichtung von Lukas Hinterseer befasst. Der Mittelstürmer erlebte bei den Niedersachsen eine grottige Saison und steht auf der Streichliste ganz oben.

Die KSC Transfergerüchte um Lukas Hinterseer scheinen schon etwas auf Betriebstemperatur gekommen zu sein. Zumindest heißt es bei den „Badische Neueste Nachrichten“, dass die Verantwortlichen aus dem Wildpark bereits den Kontakt zur H96-Klubführung gesucht hat. Zwar wusste Hinterseer in der vergangenen Saison alles andere als zu überzeugen, was aber das Interesse aus Baden nicht mindert.

Ablösefreier KSC Transfer von Lukas Hinterseer denkbar

Befeuert werden die KSC Transfernews durch die Tatsache, dass Hinterseer in Vergangenheit schon einmal auf der Einkaufsliste der Blau-Weißen stand. Nun könnte es im zweiten Anlauf klappen. Bei Hannover 96 hat der 0-Tore-Stürmer zwar noch ein Jahr Restvertrag. Doch die Niedersachsen wollen den 31-jährigen Österreicher unbedingt von der Gehaltsliste streichen und haben für den 1,92 Meter Sturmtank keinerlei Verwendung mehr.

Daher gilt es als sehr wahrscheinlich, dass die Roten ihren Transferflop aus dem vergangenen Sommer ohne Ablöse und unter Zahlung einer Abfindung vorzeitig ziehen lassen. Somit wäre ein KSC Transfer von Lukas Hinterseer zum Nulltarif denkbar. Ende Mai wurde der Angreifer auch noch mit Darmstadt 98 in Verbindung gebracht, doch diese 2. Liga Transfergerüchte sind in der Zwischenzeit wieder abgekühlt.

KSC-Flirt Hinterseer ohne Tor für Hannover 96

Hannover 96 hatte Hinterseer erst vor einem Jahr vom südkoreanischen Klub Ulsan Hyundai verpflichtet. Der Rechtsfuß sollte Hannover wieder in obere Tabellenregionen schießen, was allerdings krachend scheiterte. Hinterseer funktionierte am Maschsee überhaupt nicht und blieb in 16 Ligaeinsätze ohne eigenen Treffer. Seinen Stammplatz hatte Hinterseer in Hannover schnell wieder verloren und in der Rückrunde stand er nur noch zweimal in der Anfangsformation.

Dass der ehemalige Nationalspieler Österreichs aber nicht dauerhaft unter Ladehemmung leidet, zeigte sich bei seinen vorherigen Stationen in Deutschland. Besonders beim damaligen Zweitligisten VfL Bochum lief es für Lukas Hinterseer gut. Für den Revierklub erzielte er in zwei Spielzeiten (2017 bis 2019) immerhin 35 Tore in 65 Partien.

KSC: Wird Hinterseer der Hofmann-Nachfolger?

Anschließend zog Hinterseer zum Hamburger SV weiter, wo er ebenfalls zwei Jahre blieb. Bei den Rothosen konnte er zwar die Erwartungen nicht erfüllen. Dennoch belegen zehn Tore in 36 Spielen, dass der Mittelstürmer weiß wo das Tor steht. Beim KSC könnte der erfahrene Angreifer seine Kritiker eines Besseren belehren.

Der Karlsruher SC sucht händeringend nach einem neuen Stürmer, gilt es doch den ablösefrei zum VfL Bochum abgewanderten Philipp Hofmann zu ersetzen. Der 29-Jährige war mit 18 Toren in 32 Ligaspielen treffsicherster KSC-Akteur und konnte sich für höhere Aufgaben in der Bundesliga empfehlen.