Transfergerüchte: Holstein Kiel mit Interesse an Darmstadts Honsak?

Montag, 15.04.2024 - 13:53 Uhr

Von: Asanka Schneider

Aufstiegs-Wahnsinn in der 2. Liga, denn Holstein Kiel siegte am Samstag mit 4:0 gegen den VfL Osnabrück und profitiert zugleich von der 3:4-Pleite des FC St. Pauli zuhause am Millerntor-Stadion gegen den SV Elversberg. Die Störche konnten somit die Tabellenführung übernehmen. Bei verbleibenden 5 Partien und einem Vorsprung von 6 Punkten auf den Relegationsplatz, den Fortuna Düsseldorf innehat, ist der Aufstieg in die Bundesliga zum Greifen nah.

Bei der Kaderplanung gilt es, sich nun zweigleisig aufzustellen. Dabei soll der Blick auch eine Etage höher gehen, denn mit Mathias Honsak könnte ein alter Bekannter zurück nach Kiel wechseln. Aber der Reihe nach, denn das Holstein Kiel Transfergerücht, welches von der „Main-Spitze“ gestreut wird, hat es ein wenig in sich.

Darmstadt 98 will Kader verkleinern

Der Österreicher Mathias Honsak ist in Kiel kein Unbekannter, denn der mittlerweile 27-jährige kam im Sommer 2018 leihweise aus Salzburg in den hohen Norden und hatte dort wohl seine beste Zeit als Profispieler. Nach nur einem Jahr musste der Angreifer allerdings wieder zurück in seine Heimat, woraufhin ihn der SV Darmstadt 98 verpflichtete.

Doch die Zeit geht anscheinend dem Ende zu. Nach 121 Spielen im Dress der Darmstädter (17 Tore / 13 Vorlagen) könnte es durchaus möglich sein, dass der Außenstürmer keine Vertragsverlängerung angeboten bekommt. Darmstadts Kader ist mit 31 Spielern riesig und nicht für die 2. Liga ausgelegt. Klar ist, dass der Klub Spieler abgeben wird. Darunter wohl auch Mathias Honsak.

Honsak gilt als verletzungsanfällig

Den aktuellen Transfergerüchten zufolge soll sein Ex-Klub Holstein Kiel über eine Verpflichtung des gebürtigen Wieners in Betracht gezogen haben. Und auch Honsak kann sich anscheinend eine Rückkehr zu den Störchen vorstellen. Im Hinterkopf dürften die Kieler Verantwortlichen allerdings die Verletzungsanfälligkeit des Angreifers haben.

Eine Wadenverletzung zwang den 27-jährigen zu einer Pause mitten in der laufenden Saison. Er verpasste aufgrund von Krankheiten und Verletzungen insgesamt 6 Spiele. Schon zu seiner Zeit in Kiel musste er nach einem Armbruch 41 Tage pausieren. Seine Verletzungshistorie ist lang, auch wenn es immer wieder lediglich kleinere Verletzungen waren, die ihm zum Pausieren zwangen.

Holstein Kiel müsste keine Ablöse zahlen

Gut für Holstein Kiel ist wiederum, dass Honsaks Vertrag beim SV Darmstadt 98 ausläuft und er somit im Sommer ablösefrei zu haben wäre. Das Risiko einer Verpflichtung hielte sich aus Kieler Sicht durchaus in Grenzen. Mit dem SV Darmstadt 98 steht der ehemalige österreichische Nationalspieler abgeschlagen auf dem letzten Platz der Bundesliga. Der Abstieg in die 2. Liga ist kaum noch abzuwenden.

Sollte sich Holstein Kiel im Aufstiegsrennen durchsetzen und Mathias Honsak verpflichten, so würde der Linksfuß auch in der kommenden Saison der Beletage des deutschen Fußballs erhalten bleiben. Man wird jetzt abwarten müssen, wie sich alle Parteien in dieser Causa am Ende entscheiden werden.