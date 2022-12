Transfergerüchte: Holt Hertha BSC Torjäger Deniz Undav im Winter?

Freitag, 02.12.2022 - 08:44 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Hertha BSC leidet an akuter Ladehemmung. Da überrascht es nicht, dass die alte Dame auf den Transfermarkt nach einem neuen Mittelstürmer sondiert. Deniz Undav könnte der harmlosen Hertha-Offensive neues Leben einhauchen. Der Stürmer von Brighton & Hove Albion soll in der Hauptstadt auf der Wunschliste stehen. Aber nicht nur dort.

Gerade einmal 19 Tore brachte Hertha BSC in den 15 Spielen bis zur Winterpause in der Bundesliga zustande. Einzig der formstarke Dodi Lukebakio (7 Tore) trifft regelmäßig, jedoch ist der Belgier auf den Flügeln zu Hause. Im Winter will sich der Hauptstadtklub nun mit einem neuen Mittelstürmer mit Knipser-Qualitäten verstärken.

Deniz Undav: Fabelquote aus Belgien bei Hertha BSC noch präsent

Eine heiße Spur in der Hertha BSC Gerüchteküche führt nach England. Laut der „Bild“ ist Deniz Undav ein heißes Thema bei den Berlinern. Der 26-Jährige sorgte in der letzten Saison mit einer Fabelquote für Aufsehen, als er für Royale Union Saint-Gilloise sagenhafte 25 Buden in 33 Partien im belgischen Fußball-Oberhaus markierte. Zudem lieferte der in der Nähe von Bremen geborene Undav auch noch zehn Vorlagen.

Schon im Jahr zuvor unterstrich Deniz Undav seine Torjäger-Qualitäten, als er den Klub aus dem Brüsseler Raum mit 17 Toren zum Aufstieg verhalf. An diese außergewöhnliche Bilanz scheint sich nun auch Hertha BSC zu erinnern, zumal für Undav in der laufenden Spielzeit überhaupt nicht läuft.

Undav per Leihe zu Hertha BSC? Kontrastprogramm zu Kanga

Denn der quirlige Stürmer wechselte vergangenen Sommer zu Brighton & Hove Albion in die Premier League, wo er bislang aber außen vor ist. Magere 94 Spielminuten verbuchte Deniz Undav und blieb dabei ohne Torbeteiligung. Die Engländer wollen den 1,78 Meter großen Rechtsfuß daher im Winter ausleihen.

Die Hertha BSC Transfergerüchte um Undav sind plausibel. Zumal der Deutsch-Türke als schneller, wendiger und technisch versierter Angreifer auch ein gänzlich anderer Stürmertyp als der stämmige Wilfried Kanga ist. Der 24-jährige Sommer-Neuzugang brachte es bislang nur auf zwei Ligatore und konnte die Erwartungen im Berliner Olympiastadion noch nicht erfüllen.

Weitere Bundesligisten und Galatasaray an Deniz Undav dran

Treffsichere Verstärkung für das Sturmzentrum stünde Hertha BSC sehr gut zu Gesicht. „Klar machen wir uns Gedanken, wie wir den Kader optimieren können“, ließ Hertha-Coach Sandro Schwarz vielsagend wissen. Allerdings sind die Blau-Weißen nicht der einzige Undav-Interessent. Weitere, nicht genannten Bundesligisten sollen ebenfalls ein Auge auf den Angreifer haben, zudem ranken sich Galatasaray Istanbul Transfergerüchte um Undav.

Ein Hertha BSC Transfer von Deniz Undav wäre sicherlich eine gute Lösung für die Berliner. Allerdings ist zu bedenken, dass der Mittelstürmer seine Fähigkeiten auf absoluten Top-Niveau noch nicht nachweisen konnte. In Deutschland spielte der Hertha-Flirt nie höher als in der 3. Liga und startete erst mit Mitte 20 in Belgien so richtig durch.