Transfergerüchte: Hansa Rostock hat Reischl & Löder auf dem Schirm

Donnerstag, 01.08.2024 - 13:28 Uhr

Von: Asanka Schneider

Bei den letzten Testspielen des FC Hansa Rostock wurde klar, dass dem Team ein weiterer Mittelstürmer fehlt. Konnte man in den ersten Tests noch einige Treffer erzielen, ist die Luft im Angriff etwas raus. Es muss sich etwas verändern. Das ist auch bei den Hansa-Bossen angekommen und so sucht der Klub händeringend nach einem weiteren Angreifer, der Tore garantiert.

Passend dazu berichtet die „Bild“ über aktuelle Hansa Rostock Transfergerüchte, die sich mit gleich zwei klassischen Neunern beschäftigen. Zum einen soll es sich um Elias Löder handeln und wie Sky-Reporter Florian Plettenberg via Instagram berichtet, habe man wohl ein Auge auf Luka Reischl geworfen. Beide Spieler sollen also ins Visier der Kogge geraten sein.

Unter 150.000€ soll Löder nicht zu haben sein

Bei Elias Löder denkt man sich an der Ostsee so Einiges, denn der Mittelstürmer des FC Carl Zeiss Jena hat sich im Nordosten der Republik zu einem absoluten Torjäger gemausert. Mit seinen 25 Toren in 33 Partien der vergangenen Saison konnte sich Löder zum Torschützenkönig der Regionalliga Nordost aufschwingen. Wettbewerbsübergreifend waren es sogar 31 Treffer und 6 Vorlagen, die auf das Konto des 24-jährigen gingen.

Die Verantwortlichen des FC Carl Zeiss Jena möchten ihren Knipser nur ungern ziehen lassen und werden unter einer Ablösesumme in Höhe von 150.000 Euro nicht gesprächsbereit sein. Damit ist auch klar, was Hansa Rostock für den treffsicheren Angreifer auf den Tisch legen müsste.

Löder zögert mit Vertragsverlängerung

Elias Löder besitzt im Übrigen in Jena noch einen Vertrag bis zum Sommer 2025. Bisher hatte sich Löder noch nicht zu einer vorzeitigen Vertragsverlängerung durchringen können. Auch höhere Bezüge konnten den Rechtsfuß noch nicht von einer Vertragsverlängerung überzeugen. Dass er sich in Jena wohlfühlt, hat er indes immer wieder betont.

Hansas Sportchef Amir Shapourzadeh hat sich jüngst im Umfeld des Stürmers umgehört und ist dabei auszuloten, ob ein entsprechender Transfer möglich wäre oder eben nicht. Nun kommt es auch auf Löder selbst an, ob er seine Zukunft in der 3. Liga sieht. In der aktuellen Saison bewies beim 3:2-Erfolg gegen den BFC Dynamo, dass er auch als Vorbereiter glänzen kann, denn er lieferte sofort zwei Vorlagen ab.

Luka Reischl ebenfalls im Visier von Hansa

Neben den Transfergerüchten rund um Elias Löder tauchen noch weitere interessante Transfernews auf. Diese beschäftigen sich mit einem weiteren Mittelstürmer, der sein Geld in Österreich beim FC Liefering verdient. Glaubt man den Berichten von Sky-Reporter Florian Plettenberg, so soll man auch an Luka Reischl dran sein.

Der 20-jährige entstammt aus der Akademie von RB Salzburg und gehört bei dessen Farmteam zu den Leistungsträgern. Spannend aus Rostocker Sicht dürfte sein, dass er in der abgelaufenen Spielzeit in 19 Partien 7 Tore und 2 Vorlagen ablieferte und sich wegen seines jungen Alters noch ganz am Anfang seiner Karriere befindet. Der österreichische U21-Nationalspieler wird bei den Hansa-Verantwortlichen wohl sehr hoch gehandelt, hat aber auch noch einen Vertrag bis zum Sommer 2026.