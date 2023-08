Transfergerüchte: Neuer 6er im Anflug - HSV vor Leihdeal mit Lukasz Poreba

Mittwoch, 30.08.2023 - 07:42 Uhr

Von: Asanka Schneider

Seit Wochen hält der Hamburger SV Ausschau nach einem neuen Sechser. Nun haben die Rothosen kurz vor Schließung des Transferfensters am Freitagabend eine Lösung gefunden. Laut übereinstimmenden Medienberichten aus Polen steht Lukasz Poreba vom RC Lens unmittelbar vor einem Wechsel zum Zweitligisten.

Sportvorstand Jonas Boldt hat still und heimlich die Weichen auf einen HSV Transfers von Lukasz Poreba gestellt. Denn wie das polnische Sportportal „Meczyki“ vermeldet, befindet sich der defensive Mittelfeldspieler im Anflug auf die Elbe. Auch weitere Details zum bevorstehenden Deal sind durchgesickert.

Medien: Mit Kaufoption - Hamburger SV leiht Lukasz Poreba von RC Lens aus

Gemäß der HSV Transfergerüchte wird der Tabellenführer der 2. Liga Lukasz Poreba zunächst für ein Jahr von RC Lens ausleihen. Darüber hinaus sicherte sich der Hamburger SV eine Kaufoption in Höhe von 1,5 Millionen Euro für den 23-jährigen Pole, dessen Marktwert bei 2 Millionen Euro liegt. Vertraglich ist er noch bis 2027 an Lens gebunden.

Der Leihwechsel von Poreba dürfte Medienberichten zufolge zeitnah offiziell verkündet werden. Schließlich soll Poreba am heutigen Mittwoch den obligatorischen Medizincheck bei den Rothosen absolvieren. Mit der bevorstehenden Verpflichtung des 1,79 Meter großen Rechtsfuß würde der HSV eine wichtige Planstelle im Kader schließen.

HSV wollte Elfadli - nun wird wohl Poreba der Meffert-Backup

Denn es ist ein offenes Geheimnis, dass die Hamburger den Transfermarkt nach einem Backup für Jonas Meffert suchten, der unter HSV-Coach Tim Walter auf der Sechs gesetzt ist. Gemäß entsprechender 1. FC Magdeburg Transfergerüchte war eigentlich Daniel Elfadli Hamburgs Wunschkandidat für die Backup-Rolle von Meffert. Doch der 1. FCM wollte den 26-Jährigen nicht an einen Ligarivalen abgeben.

Die Rothosen schwankten daher auf Lukasz Poreba um. Viel ist hierzulande über den jungen Polen nicht bekannt. Beim RC Lens musste sich Poreba mit der Außenseiterrolle und wenig bis keiner Spielpraxis zufriedengeben. Daher dürfte auch dem Mittelfeldakteur ein Leihwechsel ins Volksparkstadion gelegen kommen.

Wer ist Lukasz Poreba?

Lukasz Poreba, der für Polens U21-Nationalmannschaft zehn Länderspiele bestritt, war erst im vergangenen Sommer vom polnischen Erstligisten Zaglebie Lubin für 350.000 Euro Ablöse nach Lens gewechselt. Beim französischen Überraschungs-Vizemeister, der diese Saison erstmals in der Champions League mitmischt, kam Poreba lediglich auf zehn Einsätze (1 Vorlage) in der Ligue 1, wobei er aber nur dreimal in der Startformation stand. In dieser Saison wurde er in den ersten drei Meisterschaftsspielen noch gar nicht in den Lens-Kader berufen.

Ansonsten wird Poreba in der HSV Transfernews als spielstarker Sechser beschrieben, der sich durch eine gute Zweikampfführung und Balleroberung auszeichnet. Außerdem ist der Mittelfeldabräumer im Zentrum flexibel einsetzbar. Neben seiner angestammten Position auf der Sechs kann Lukasz Poreba auch offensiver als Achter oder gar Zehner eingesetzt werden.