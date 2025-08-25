Transfergerüchte: Fortuna Düsseldorf an Stürmer Zan Celar interessiert?

Montag, 25.08.2025 - 12:27 Uhr

Von: Asanka Schneider

Großes Aufatmen beim Zweitligisten Fortuna Düsseldorf, denn die Rheinländer konnten am Samstag den Fehlstart in die neue Saison durch einen 2:1-Efolg beim SC Paderborn abwenden. Abseits des Platzes suchen die F95-Verantwortlichen noch nach Verstärkungen. Der Transfermarkt wird sondiert und dabei richten sich die Blicke dem Anschein nach London, wie es scheint.

Nach dem Abgang von Vincent Vermeij, der bekanntlich zu Dynamo Dresden wechselte, sucht der Klub noch nach einem adäquaten Ersatz. Auch wenn Cedric Itten komplett bei Fortuna Düsseldorf angekommen ist (3 Tore), suchen die Rheinländer noch nach einem weiteren Mittelstürmer.

Schnappt Fortuna Düsseldorf bei Celar zu?

Die Spur führt dem Anschein nach London zu den Queens Park Rangers, wo ein gewisser Zan Celar aufs Abstellgleis geraten ist. Laut dem Portal „West London Sport“ soll der 26-jährige auf dem Zettel der Fortunen stehen, nachdem er beim englischen Zweitligisten nicht wirklich mehr zum Zuge kommt.

Der slowenische Nationalspieler wechselte vor gut einem Jahr vom FC Lugano zu den Queens Park Rangers, nachdem er in drei Jahren in der Schweiz in 118 Partien satte 51 Tore erzielen und 12 weitere Treffer auflegen konnte. Reichlich Vorschusslorbeeren also, die er nach England mitnahm. Angekommen in London sollte sein Lauf eine heftige Delle erleiden, denn die Rückrunde verpasste der Mittelstürmer aufgrund einer hartnäckigen Oberschenkelverletzung.

Leihe mit Kaufoption steht im Raum

In der Hinrunde gehörte der slowenische Nationalspieler jedoch zum erweiterten Kreis der Stammelf. Insgesamt durfte er bei 19 Einsätzen zehnmal von Beginn an ran und erzielte dabei lediglich zwei Treffer. Wettbewerbsübergreifend kam Zan Celar auf 22 Einsätze (2 Tore). Die Zeichen stehen auf Trennung, denn am vergangenen Samstag fehlte Celar bei der 1:7-Klatsche bei Coventry City im Spieltagskader.

Die Queens Park Rangers würden Celar gerne abgeben. Dabei soll es zwei Optionen geben. Entweder eine Festverpflichtung oder eine Leihe mit Kaufoption. Fortuna Düsseldorf will auf jeden Fall in der letzten Transferwoche noch einen echten Knipser verpflichten. Vieles deutet dabei auf Zan Celar, der allerdings auch von anderen Klubs umworben wird.

Bratislava & Stettin ebenfalls interessiert?

Wie lange der Rechtsfuß noch einen Vertrag bei den Queens Park Rangers besitzt, ist komplett unklar. Fakt ist, dass sein Marktwert bei rund 4 Millionen Euro liegt. Welche Ablösesumme sich die Londoner vorstellen, ist ebenfalls unklar. Vor einem Jahr überwies der englische Klub noch 2,5 Millionen Euro an den FC Lugano.

Neben den Fortuna Düsseldorf Transfergerüchten tauchen noch weitere Klubs auf, die scheinbar ihre Fühler nach Celar ausstrecken. So wird beispielsweise Slovan Bratislava und Pogon Stettin Interesse am Angreifer nachgesagt. Auf der anderen Seite sucht Fortuna Düsseldorf noch nach einen Abnehmer für Jordy de Wijs, Jona Niemiec und für Dennis Jastrzembski.