Transfergerüchte: Bleiben Berisha, Zanka, Thommy & Skrzybski bei Fortuna Düsseldorf?

Freitag, 08.05.2020 - 11:08 Uhr

Von: Robert Freiberg

Fortuna Düsseldorf hat zahlreiche Leihspieler in seinen Reihen. Bei einem Quartett bahnt sich ein Verbleib bei den Rheinländern über das Saisonende hinaus an. Dabei handelt es sich um Valon Berisha, Zanka, Erik Thommy und Steven Skrzybski. Gemäß aktueller Fortuna Düsseldorf Transfergerüchte ist die Ausgangslage bei den Personalien etwas anders gestrickt.

Valon Berisha heuerte erst im Januar kurz vor Schließung des Transferfensters auf Leihbasis bei Fortuna Düsseldorf an, wo er sich aber schnell einen Stammplatz erobern konnte. Der Mittelfeldspieler ist noch bis zum Ende der Saison von Lazio Rom ausgeliehen. Doch bei den F95-Verantwortlichen würde man den kosovarischen Nationalspieler gerne halten, wie die „Sport Bild“ vermeldet.

F95 will Berisha erneut von Lazio Rom ausleihen

Eine Festverpflichtung darf ausgeschlossen werden, da die verankerte Kaufoption auf sieben Millionen Euro festgesetzt ist. Einzige Möglichkeit, dass Berisha in Düsseldorf bleibt, ist dem Bericht zufolge einer erneuten Leihe des 27-Jährigen. Voraussetzung hierfür ist aber natürlich, dass die Fortunen den Klassenerhalt in der Bundesliga schaffen. Nach 25 Spielrunden liegt die Rösler-Truppe auf dem Relegationsplatz und hat vier Punkte Rückstand auf das rettende Ufer.

Gut für Fortuna Düsseldorf: Angesichts der Corona-Krise dürfte es für Lazio Rom schwer werden, anderweitig einen Käufer für Valon Berisha zu finden. Sodass sich der Serie A-Klub durchaus ein erneutes Leihgeschäft mit der Fortuna absegnen könnte.

Bleibt Zanka Düsseldorf treu?

Ähnlich gestrickt sind die Fortuna Düsseldorf Transfergerüchte bei Mathias „Zanka“ Jörgensen. Auch den dänischen Innenverteidiger holten die Rheinländer auf Leihbasis von Fenerbahçe Istanbul in der Winterpause und der 30-Jährige soll möglichst gehalten werden. Angedacht ist eine Verlängerung der Leihe um ein Jahr. Die Chancen stehen offenbar nicht schlecht. Der Ursprüngliche Leih-Deal ist bis Ende Juni befristet.

Allerdings besteht keine zwingende Notwendigkeit. Schließlich stand Zanka in Düsseldorf erst einmal in der Startelf - bei der 1:4-Heimklatsche gegen Borussia Mönchengladbach am 22. Spieltag. Vielmehr wäre der 28-fache Nationalspieler erster Ersatz der beiden Innenverteidiger Kaan Ayhan und Andre Hoffmann, auf die F95-Coach Uwe Rösler vornehmlich in der Abwehrzentrale setzt.

Fortuna Düsseldorf hofft auf Thommy-Verbleib - Streitpunk Ablöse

Spannung verspricht die Personalie Erik Thommy. Die Ausgangslage für dieses Transfergerücht ist klar. Fortuna Düsseldorf will die Leihgabe vom VfB Stuttgart unbedingt dauerhaft an sich binden. Kein Wunder. Denn der Flügelspieler zählt zu den absoluten Leistungsträgern, kam in allen Ligaspielen zum Einsatz und ist mit neun Scorerpunkten (5 Tore, 4 Vorlage) einer der wichtigsten Offensivkräfte.

Einziger Knackpunkt: Die Ablösesumme! Für festgeschriebene drei Millionen Euro ließe sich ein Fortuna Düsseldorf Transfer festzurren, allerdings sträubt sich der Abstiegskandidat die Summe für seine Stammkraft an den VfB Stuttgart zu zahlen. Unverständlich, zumal Thommy damit deutlich unter Marktwert, der bei 4,5 Millionen Euro liegt, zu haben ist. Der VfB signalisiert verständlicherweise keine Bereitschaft, den Flügelstürmer für weniger Geld abzugeben, der bei den Schwaben noch bis 2022 vertraglich gebunden ist. Laut dem „kicker“ ist ein erneutes Leihgeschäft mit Düsseldorf das wahrscheinlichste Szenario.

Bekommt Fortuna Skrzybski zum Schnäppchenpreis?

Ungeklärt ist zudem die Zukunft von Steven Skrzybski! Im Winter holte die Fortuna den Rechtsaußen vom FC Schalke 04, wo der 27-jährige keinerlei Perspektive besitzt. Zwar könnte Düsseldorf Skrzybski für 1,5 Millionen Euro fest verpflichten, aber auch ein Preisnachlass ist denkbar.

Zumal Schalke den Ex-Spieler von Union Berlin unbedingt von der Gehaltsliste streichen will. Doch bislang konnte Skrzybski in Düsseldorf keinen bleibenden Eindruck hinterlassen und kam in den letzten drei Ligapartien vor der Corona-Pause überhaupt nicht zum Zuge.