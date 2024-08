Transfergerüchte: FC St. Pauli wirft ein Auge auf Stanko Juric

Donnerstag, 08.08.2024 - 13:23 Uhr

Von: Asanka Schneider

Nicht mehr lange und die Bundesliga startet in die neue Saison. Bei allen Klubs ist die Kaderplanung noch nicht ganz abgeschlossen, so auch beim FC St. Pauli. Der Kiezklub hat bereits fünf Neuzugänge präsentieren können und der eine oder andere dürfte die Mannschaft noch verstärken.

Aktuelle FC St. Pauli Transfergerüchte schwappen aus Spanien nach Deutschland herüber. So berichtet das Portal „Pucelafichajes.com“, dass der sich der Aufsteiger beispielsweise für Stanko Juric interessieren soll. Der Kroate wäre einer für das defensive Mittelfeld und ein Transfer macht durchaus Sinn.

Valladolid verpflichtet Juric nach Leihe

Schaut man sich den aktuellen Kader der Paulianer genauer an, dann bemerkt man schnell, dass ein gelernter Sechser fehlt. Kein Wunder also, dass sich die FCSP-Verantwortlichen nach Verstärkungen auf dieser Position umschauen. Fraglich ist jedoch, ob die benötigte Verstärkung aus Spanien kommen könnte, denn Stanko Juric wurde in der vergangenen Saison von Parma Calcio an Real Valladolid verliehen und zur neuen Spielzeit fest verpflichtet.

Würde Real Valladolid tatsächlich Juric tatsächlich direkt weiterverkaufen? In diesem Geschäft ist im Grunde nichts unmöglich. Das gilt auch in diesem Fall. Für den 1,88 Meter großen Mittelfeldspieler zahlte der spanische Klub 1,5 Millionen Euro an Parma Calcio und stattete ihn zugleich mit einem Vertrag bis zum Sommer 2027 aus.

Kein offizielles FCSP-Angebot eingegangen

Bei Real Valladolid konnte sich Stanko Juric auch schnell regelmäßig in die Startelf spielen und am Ende der Saison den Aufstieg in die La Liga feiern. Insgesamt stand der Sechser in 38 Ligapartien auf dem Feld, wobei ihm zwei Tore und 5 Vorlagen gelingen sollten. Als Abräumer vor der Abwehrzentrale kamen seine Fähigkeiten am besten zur Geltung.

Zudem musste Juric auch in der Innenverteidigung sowie im zentralen Mittelfeld aushelfen. Dem FC St. Pauli sind diese Auftritte nicht verborgen geblieben, wie es scheint und so sollen die Hamburger weiterhin Interesse an einer möglichen Verpflichtung gezeigt haben. Bisher ist jedoch noch kein offizielles Angebot an Real Valladolid herangetragen worden.

Transfer von Juric birgt Risiken

Der 27-jährige Kroate, wäre aus Sicht des FC St. Pauli aber wahrscheinlich nicht so günstig zu haben. Bei einem Marktwert von rund 2,2 Millionen Euro, dürfte sein aktueller Arbeitgeber eine Ablösesumme über Marktwert fordern. Gut möglich, dass man ihn lediglich verpflichtete, um Juric in diesem Sommer gewinnbringend verkaufen zu können.

Ein Geschäftsmodel, das nicht unüblich wäre. Fraglich ist jedoch, ob man in Hamburg in dieser Größenordnung einen Transfer abwickeln möchte, bei dem man nicht weiß, wie Stanko Juric in einer der Top5- Ligen performen könnte. Bisher hatte der Kroate sein Können nämlich noch nicht in einer der stärkeren europäischen Ligen unter Beweis stellen können. Dieser FCSP Transfer wäre mit ein paar Risiken verbunden.