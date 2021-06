Transfergerüchte: FC Schalke 04 richtet Blick auf Erik Thommy – Abschied aus Stuttgart?

Montag, 21.06.2021 - 15:14 Uhr

Von: Asanka Schneider

Nach dem Abstieg des FC Schalke 04 in die 2. Liga geht die Kaderplanung bei den Knappen weiter. Und abermals soll ein Spieler des VfB Stuttgart Begehrlichkeiten in Gelsenkirchen geweckt haben. Wie Sport-90 bereits vor ein paar Wochen über das FC Schalke Transfergerücht rund um Philipp Klement berichtete, soll nun sein Teamkollege Erik Thommy ein Wechsel-Kandidat zu S04 sein.

Thommy soll dabei ein Baustein für die neue Offensive der Schalker sein, wenn man den Transfergerüchten Glauben schenken kann, die das Fußballfachmagazin „Kicker“ aktuell streut. Demnach haben die Schalker Verantwortlichen wohl ein Auge auf den 26-jährigen geworfen.

Thommy beim VfB Stuttgart außen vor?

Beim zukünftigen Zweitligisten FC Schalke 04 müsste Erik Thommy darauf hoffen, wieder zu alter Stärke zurückzufinden. Nach seiner Ellenbogenverletzung, weswegen der Mittelfeldspieler die ersten 15 Spiele der vergangenen Saison nicht bestreiten konnte, könnte er bei Königsblau wieder angreifen.

Lediglich acht Einsätze durfte der gebürtige Ulmer in der vergangenen Spielzeit für den VfB Stuttgart absolvieren. Auch nach seiner Verletzung gehörte der Rechtsfuß nicht zum Stammpersonal bei den Schwaben. Gut möglich also, dass sich beide Seiten in diesem Sommer trennen werden.

Erik Thommy als Schnäppchen zum FC Schalke 04?

Beim FC Schalke könnte er nicht nur im linken als auch rechten Mittelfeld sowie auf Linksaußen und im offensiven Mittelfeld die Offensive von S04 vorantreiben. Der 1,75 Meter große Mittelfeldspieler wäre wohl auch kostengünstig zu haben, wenn die Verantwortlichen des VfB Stuttgart einen Schalke Transfer zulassen sollten.

Das Arbeitspapier ist nämlich „nur“ noch bis zum Sommer 2022 gültig und für den VfB wäre es zudem die wohl letzte Gelegenheit, mit einem Verkauf von Thommy Kasse zu machen. Der Marktwert des 26-jährigen beträgt aktuell rund 2,5 Millionen Euro (Quelle Transfermarkt.de).

Kein Vorbeikommen an González

Bisher werden auch keine weiteren möglichen Interessenten genannt, sodass der FC Schalke 04 bei etwaigem Interesse schnell zuschlagen sollte. Unklar ist, ob sich Erik Thommy ein Engagement in der 2. Bundesliga bei Königsblau vorstellen kann.

Ebenso ist unklar, welche Ablösesumme sich der VfB Stuttgart vorstellt. Für Erik Thommy dürfte es hingegen auch in der nächsten Saison schwer werden, einen Stammplatz bei den Schwaben zu ergattern, vor allem wenn Nicolás González den Stuttgartern erhalten bliebe.

AC Florenz weiter heiß auf González

Der 23-jährige Argentinier wird aktuell mit der Serie A in Verbindung gebracht. So soll beispielsweise der AC Florenz starkes Interesse an einer Verpflichtung des Flügelflitzers gezeigt haben, der somit möglicherweise vor dem Absprung stehen könnte.

Noch wurde nichts unterschrieben und zum jetzigen Stand wird der argentinische Nationalspieler auch in der kommenden Saison beim VfB Stuttgart unter Vertrag stehen. Die Transfermarkt Gerüchteküche brodelt jedenfalls und sowohl Thommy als auch González sind Teil davon.