Transfergerüchte: FC Schalke 04 nun auch an Frankfurts Danny da Costa dran?

Mittwoch, 30.09.2020 - 09:43 Uhr

Von: Asanka Schneider

In den letzten Wochen ist beim FC Schalke 04 so einiges passiert. Die Sieglos-Serie in der Bundesliga geht weiter, aber ohne Ex-Trainer David Wagner, denn der musste seine Trainerentlassung hinnehmen. Manuel Baum wird als neuer Coach bei den Gelsenkirchenern gehandelt.

Zudem hat sich der Klub auch ein wenig auf dem Transfermarkt umgeschaut und sich vorrübergehend die Dienste von Gonçalo Paciência gesichert. Der Angreifer kam von Eintracht Frankfurt zu den Knappen und dürfte nicht der letzte Spieler der Hessen sein, der den Weg gen Richtung Ruhrpott antritt.

Verhältnis zwischen Hütter und da Costa angespannt

Aktuelle FC Schalke 04 Transfergerüchte beschäftigen sich derzeitig mit einem Transfer von Danny da Costa, der bei Königsblau wohl ins Visier geraten sein soll. Wie „Sport1“ berichtet soll der Deal noch bis zum 5. Oktober über die Bühne gehen. Er wäre damit nach Paciência der zweite Spieler der Frankfurter Eintracht, der zum Konkurrenten S04 wechseln würde.

Aber der Reihe nach: da Costa dürfte nach den jüngsten Aussagen von Trainer Adi Hütter alles andere als begeistert gewesen sein, denn dieser sagte: „Wenn ich einen Spieler zur Halbzeit runternehme, dann muss er grottenschlecht gespielt haben."

Danny da Costa fehlt das Vertrauen

Der 27-jährige Rechtsverteidiger wurde am 1. Spieltag gegen Arminia Bielefeld nach 45 Minuten ausgewechselt. Beim Auswärtsspiel bei Hertha BSC durfte er zudem lediglich 24 Minuten ran. Die Beziehung zwischen Hütter und da Costa gilt eh schon als angespannt. Eine Trennung wäre jedenfalls nicht unrealistisch.

Danny da Costa fehlt das Vertrauen des Trainers, der sich eigentlich nicht wirklich etwas vorzuwerfen hätte. Anders als bei anderen Spielern, sieht er sich schnell auf der Bank wieder, wenn er Fehler oder schwächere Leistungen gezeigt habe. So auch die Sicht des Spielers, wie es intern heißt.

FC Schalke 04 vor Transfer von da Costa?

Der Rechtsfuß hatte sich dennoch für einen Verbleib bei Eintracht Frankfurt entschieden, was nun hinfällig sein könnte, wie die Transfer Gerüchteküche aktuell spekuliert. Beim FC Schalke 04 bräuchte man einen Mann wie da Costa und so ist es auch kein Wunder, dass Kaderplaner Michael Reschke den ehemaligen U21-Nationalspieler auf dem Zettel habe.

Sebastian Rudy übernimmt aktuell die Position hinten rechts, denn Königsblau fehlt ein gelernter Rechtsverteidiger im Kader. Danny da Costa könnte die Position sofort übernehmen und sich für höhere Aufgaben empfehlen.

Danny da Costa per Leihe zu Schalke 04?

Aufgrund der finanziell prekären Situation beim FC Schalke 04 wäre eine Festverpflichtung aktuell nicht möglich. Daher würde ein Leihgeschäft Sinn ergeben. Eintracht Frankfurt wäre sicherlich bereit, den Abwehrspieler abzugeben, da sich Hütter dem Vernehmen nach eh nach einem schnellen und dribbelstarken Spieler für die rechte Außenbahn wünscht.

Der Transfer müsste nur zügig über die Bühne gebracht werden, denn das Transferfenster schließt bekanntlich am 5. Oktober! Für den FC Schalke 04 könnte da Costa zum Glücksfall werden, denn er muss sich nicht erst lange integrieren. Er kennt die Bundesliga und weiß, was von ihm auf Schalke erwartet wird.