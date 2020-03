Transfergerüchte: Statt Leroy Sané - FC Bayern an Brasilianer Pepe interessiert?

Dienstag, 17.03.2020 - 12:47 Uhr

Von: Robert Freiberg

Die Corona-Krise lässt zwar den Ball in der Bundesliga ruhen, aber in der Gerüchteküche geht es dennoch heiß her. So behaupten brasilianische Medien, dass der FC Bayern ein Angebot für Pepe von Porto Alegre abgeben wird. Der Flügelstürmer vom Zuckerhut wird als Alternative zum eigentlichen Wunschspieler Leroy Sané gehandelt, dessen Wechsel an die Isar mehr und mehr fraglich erscheint.

Hat der FCB in Brasilien eine Alternative für Leroy Sané gefunden? Entsprechende FC Bayern Transfergerüchte machen aktuell die Runde. Wie die Sportzeitung „Globoesporte“ zu berichten weiß, haben es die Münchner auf Eduardo Gabriel Aquino Cossa, kurz Pepe genannt, abgesehen. Der 23-Jährige steht beim brasilianischen Top-Klub Gremio Porto Alegre unter Vertrag.

Bayern will für Pepe bieten! Auch Ajax Amsterdam mischt mit

Neben Bayern München soll auch Ajax Amsterdam intensiv um die Dienste des brasilianischen U23-Nationalspielers buhlen, wie es im Bericht weiter heißt. Demnach werden beide Klubs ein Angebot für Pepe einreichen, sobald das Transferfenster seine Pforten öffnet.

Der Angreifer, der auf der linken offensiven Außenbahn zu Hause ist, ist bei Porto Alegre aber keinesfalls zum unumstrittenen Stammpersonal zu zählen. In der abgelaufenen Saison, die die dritte Profi-Spielzeit für den 1,75 Meter großen Rechtsfuß im Gremio-Dress war, absolvierte Pepe zwar 33 Partien in der brasilianischen Serie A, stand dabei aber nur 14 Mal in der Startelf. Allerdings sind seine statistischen Werte angesichts von acht Treffern und drei Vorlagen absolut respektabel.

Pepe: Zahlt FC Bayern 20 Mio. Ablöse?

So schoss auch der Marktwert von Pepe seit November 2019 von 1 Million Euro hoch auf 8,5 Millionen. Wie tief der deutsche Rekordmeister für den Linksaußen in die Tasche greifen müsste, ist zwar offen, im Bayern München Transfergerücht ist allerdings von rund 20 Millionen Euro Ablöse die Rede. Ob man an der Säbener Straße aber wirklich an einer Verpflichtung des Südamerikaners bastelt, ist fraglich. Schließlich sind die Bayern nicht gerade dafür bekannt, talentierte Jungspieler direkt aus Brasilien an Land zu ziehen.

Sollte sich allerdings der lange Zeit als fast schon sicher geltende Bayern Transfer von Leroy Sané nach München zerschlagen, könnte Pepe durchaus als günstigere Alternative verpflichtet werden. Ob er aber die gewünschte Soforthilfe wäre, muss mit einem dicken Fragezeichen versehen werden.

Bayern Transfer von Sané wackelt

Der Transferpoker um Sané hat dagegen etwas an Fahrt verloren. Nicht nur wegen des Beraterwechsels, den der deutschen Nationalspieler von Manchester City vor wenigen Wochen vollzog. Größte Hürde ist laut „Sky“ die schwere Knieverletzung des 24-Jährigen. Zwar hat Sané seinen zu Saisonbeginn erlittenen Kreuzbandriss auskuriert und steht kurz vor dem Comeback, jedoch soll es beim FC Bayern einige Zweifler geben, ob der Flügelflitzer in absehbarer Zeit wieder sein altes Niveau erreicht.

Und angesichts einer kolportierten Transfersumme von rund 100 Millionen Euro und üppiger Gehaltsforderung wäre der Sané-Deal für die Bayern auch mit einem gewaltigen finanziellen Risiko verbunden. Bei Pepe hielte sich dieses dagegen im überschaubaren Rahmen…