Transfergerüchte: FC Augsburg & Schalke 04 heiß auf Rennes-Talent Boey

Samstag, 30.05.2020 - 12:40 Uhr

Von: Asanka Schneider

Ein interessantes Transfergerücht schwappt aus Frankreich rüber in die Bundesliga. Mit involviert soll der FC Augsburg und der FC Schalke 04 sein. Beide Bundesligisten sollen laut dem Portal „Foot Mercato“ an Sacha Boye interessiert sein, dem eine blühende Zukunft vorausgesagt wird.

Und in der Tat ist der 19-jährige ein interessantes junges Talent, welches die ersten Schritte im bezahlten Fußball unternimmt. Aktuell steht er jedoch zunächst bis zum Sommer 2022 beim FC Stades Rennes unter Vertrag und dürfte also erstmal mit seinem Klub über die nähere Zukunft unterhalten.

Sacha Boye vor dem Absprung beim FC Stade Rennes?

Boye spielt schon seit seiner Jugend beim FC Stade Rennes und schaffte in der vergangenen Saison erstmals den Sprung zu den Profis. In Rennes ist man anscheinend vom Teenager überzeugt, denn in dieser Spielzeit kam er in der Ligue 1 bereits in fünf Spielen zum Einsatz (1 Torvorlage). Und auch in der Europa League durfte der Rechtsverteidiger auflaufen. Hier stehen gleich zwei Einsätze zu Buche. Jeweils über 90 Minuten durfte er im Rückspiel gegen Celtic Glasgow und gegen Lazio Rom auf dem Platz stehen und sein Können unter Beweis stellen.

Gegen den Klub aus der Serie A gelang ihm beim 2:0-Sieg sogar eine Torvorlage. Sacha Boye hat als Rechtsverteidiger einen gesunden Offensivdrang, was er auch in der UEFA Youth League unter Beweis stellte. So erzielte er in der UEFA Youth League einen Treffer bei drei Einsätzen. Bei den Profis wartet er hingegen noch auf seine Torpremiere.

Ersetzt Sacha Boye Kenny beim FC Schalke 04?

Die Transfermarkt Gerüchteküche lodert, wenn der Name Sacha Boye mit dem FC Schalke 04 in Verbindung gebracht wird. Die Knappen müssen sich wohl auch auf dem Transfermarkt umschauen, denn der Abgang von Jonjoe Kenny ist so gut wie besiegelt. Der FC Schalke 04 wird einen Transfer im zweistelligen Millionenbereich kaum stemmen können. Ob der FC Everton den 23-jährigen englischen U21-Nationalspieler weiterhin an Königsblau verleihen wird, ist ebenfalls sehr unsicher.

Perspektivisch würde als ein Transfer von Sacha Boye Sinn machen, denn der 19-jährige bringt alle Anlagen mit, um sich weiterzuentwickeln und ein Großer auf seiner Position zu werden. Zudem könnte der Franzose auch auf der linken Abwehrseite zum Einsatz kommen. Flexibel einsetzbar ist er auf jeden Fall und genau das stünde dem FC Schalke 04 gut zu Gesicht.

FC Augsburg zeigt wohl Boye Möglichkeiten auf

Der Bericht von „Foot Mercato“ geht so weit, dass der Klub dem 1,78m großen Verteidiger wohl genauer aufgezeigt habe, wie man mit ihm auf Schalke plant. Die FC Schalke 04 Transfergerüchte besagen auch, dass Boye finanziell wohl eher die Kategorie darstellt, in dessen Rahmen man sich im Bereich einer möglichen Ablöse bewegt. Der Marktwert des 19-jährigen beträgt aktuell rund 1,3 Millionen Euro!

Und auch die FC Augsburg Transfergerüchte drehen sich heute um einen Transfer von Sacha Boye in die Bundesliga zum FCA! Demnach seien auch die Fuggerstädter wohl am Abwehrspieler interessiert! Die Transfergerüchte um den FC Augsburg und Boye nehmen in der Transfer Gerüchteküche ebenfalls ihren Lauf. Ebenso wie der FC Schalke 04 soll auch die Augsburger dem französischen Talent seine Rolle beim Bundesligisten näher aufgezeigt haben. Läuft es am Ende auf einen Zweikampf um Boye hinaus?