Transfergerüchte: Verhandlungen laufen - FC Augsburg will wohl Claudiu Petrila

Dienstag, 10.01.2023 - 08:50 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Auf der Suche nach einem neuen Flügelstürmer durchforstet der FC Augsburg intensiv den rumänischen Transfermarkt. Mit Claudiu Petrila wird nun ein dritter Kandidat aus Rumänien in der FCA Gerüchteküche gehandelt. Die Verhandlungen mit dessen Arbeitgeber CFR Cluj sind angeblich schon weit fortgeschritten, wobei bis zu 4 Millionen Euro Ablöse fließen können.

Der FC Augsburg sucht händeringend nach einem neuen Außenstürmer, gilt es doch die verletzungsbedingten Ausfälle von André Hahn (Knorpelschaden) und Noah Joel Sarenen Bazee (Reha nach Kreuzbandriss) zu kompensieren. Gemäß jüngster FC Augsburg Transfernews, wildert der abstiegsbedrohte Bundesligist allen voran in Rumänien.

Medien: FC Augsburg zahlt bis zu 4 Mio. für Claudiu Petrila

Mit Claudiu Petrila vom CFR Cluj scheint sich nun ein Favorit herauszukristallisieren. Zumindest, wenn es nach einem Bericht des rumänischen Portals „PlaySport“ geht. Dort ist von sehr weit fortgeschrittenen Verhandlungen zwischen dem FCA und dem rumänischen Meister zu lesen.

Demnach hat der FC Augsburg die Forderungen von Cluj für eine Verpflichtung von Petrila akzeptiert. Für einen FC Augsburg Transfer des 22-jährigen Linksaußen, der auch den rechten Flügel beackern kann, sind die bayerischen Schwaben bereit, ein Ablösepaket von bis zu 4 Millionen Euro zahlen.

FCA bietet Flügelstürmer Petrila angeblich Vertrag bis 2025

2 Millionen Euro soll der FCA demnach sofort hinblättern, bei den weiteren 2 Millionen handelt es sich um erfolgsabhängige Bonuszahlungen. Darunter wären im Falle eines erfolgreichen Klassenerhalts der Augsburger in der Bundesliga eine weitere Million fällig und weitere 500.000 Euro, wenn Claudiu Petrila bis 2023 auf mindestens 15 Einsätze im FCA-Dress kommt.

Der junge Rumäne, der nur noch bis Sommer Vertrag hat und dessen Marktwert auf 2 Millionen Euro taxiert wird, soll hingegen mit einem 3,5-Jahres-Vertrag bis 2025 ausgestattet werden. Insgesamt schon sehr konkrete Zahlen, die da aus Rumänien herüberschwappen, was die FC Augsburg Transfergerüchte um Petrila zumindest realistisch macht.

Auch Rumänien-Profis Yeboah & Cordea wurden in Augsburg gehandelt

Beim CFR Cluj zählt Claudiu Petrila zum Stammpersonal. In der laufenden Meisterschaft der 1. Liga Rumäniens bestritt der einmalige Nationalspieler, der Ende November sein Debüt für die A-Nationalmannschaft seines Landes feierte, 19 Spiele. 14-mal stand er in der Startelf, wobei Petrila sowohl auf der rechten als auch linken Außenbahn agierte und drei direkte Torbeteiligungen (1 Tor, 2 Vorlagen) verbuchte. Wettbewerbsübergreifend hat der 1,76 Meter große Rechtsfuß, der als schnell und technisch versiert gilt, 34 Einsätze (2 Tore, 2 Vorlagen) in der Statistik zu stehen.

Claudiu Petrila ist nicht der erste Profi aus Rumänien, der zuletzt in der FC Augsburg Gerüchteküche herumgeisterte. Denn auch der 19-jährige Emmanuel Yeboah, der wie Petrila beim CFR Cluj unter Vertrag steht, wurde mit Augsburg in Verbindung gebracht. Gleiches gilt für Flügelstürmer Andrei Cordea vom FCSB aus Bukarest, der dem FCA angesichts eines Preisschilds von 5 Millionen Euro wohl zu teuer war. Nun scheint Augsburg-Manager Stefan Reuter in Petrila eine passende Alternative gefunden zu haben.