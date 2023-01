Transfergerüchte: FC Augsburg an Flügelstürmer Emmanuel Yeboah interessiert

Montag, 09.01.2023 - 08:34 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Mit Blick auf den bevorstehenden Abstiegskampf in der Rückrunde der Bundesliga und einigen Verletzungssorgen, will der FC Augsburg das Transferfenster im Januar nutzen, um in der Offensive personell nachzulegen. Laut aktueller Berichte in der Bundesliga Gerüchteküche ist der FCA an Emmanuel Yeboah vom CFR Cluj dran. Der Flügelstürmer wird als Alternative zu FCSB-Star Andrei Cordea gehandelt.

Der FC Augsburg, der als Tabellen-14. nur einen Zähler über dem Relegationsplatz rangiert, muss nach wie vor die langfristigen Ausfälle zweier Rechtsaußen verkraften. André Hahn fällt mit einem Knorpelschaden aus, während Noah Joel Sarenen Bazee wegen seines Kreuzbandrisses ebenfalls noch einige Zeit nicht zur Verfügung steht.

FC Augsburg: Kommt Cluj-Youngster Yeboah für 3 Mio. Euro?

Da überrascht es nicht, dass die Fuggerstädter einen neuen Flügelstürmer für die rechte Außenbahn auf der Einkaufsliste zu stehen haben. Nun machen in Rumänien FC Augsburg Transfergerüchte die Runde, wonach die bayerischen Schwaben ein Auge auf Emmanuel Yeboah geworfen haben. Das vermeldet zumindest das Portal „ProSport“.

Der 19-Jährige steht beim CFR Cluj noch bis Juni 2024 unter Vertrag. Zwar signalisiert der rumänische Spitzenklub durchaus Verkaufsbereitschaft, soll der FC Augsburg Transfernews zufolge aber eine Ablöse in Höhe von 3 Millionen Euro für Yeboah ausgerufen haben. Darüber hinaus will Cluj noch eine Weiterverkaufsbeteiligung, sollte der FCA den talentierten Angreifer eines Tages verkaufen.

FCA-Transferflirt Emmanuel Yeboah mit steiler Entwicklung beim CFR Cluj

Emmanuel Yeboah, dessen Marktwert auf 800.000 Euro geschätzt wird, war erst im März vergangenen Jahres aus seiner ghanaischen Heimat von den Young Apostles FC nach Rumänien gewechselt. Dort hatte der pfeilschnelle Rechtsfuß keine großen Anpassungsprobleme.

Yeboah hat sich beim CFR Cluj schnell in den Kreis der Stammspieler gespielt. In der laufenden Saison stand der flexible Offensivmann, der auch als Mittelstürmer und Linksaußen auflaufen kann, wettbewerbsübergreifend in 29 Partien auf dem Rasen. Dabei war er an fünf Treffern direkt beteiligt (3 Tore, 2 Vorlagen).

Weitere Yeboah-Interessenten - Andrei Cordea ebenfalls im FCA-Visier

Doch um Emmanuel Yeboah ranken sich nicht nur FCA Transfergerüchte. Auch Slavia Prag aus Tschechien und der österreichischen Branchenprimus RB Salzburg befassen sich mit dem aufstrebenden Stürmer. Dass der FC Augsburg bei Yeboah anklopft, soll auch an den schweren Verhandlungen der Fuggerstädter mit dem FCSB Bukarest liegen. Denn eigentlich hatte Augsburg deren Außenstürmer Andrei Cordea auf der Einkaufsliste.

Allerdings soll der Hauptstadtklub fünf Millionen Euro Ablöse für den 23-jährigen Rumänen verlangen. Das weiß zumindest das türkische Nachrichtenportal „Fanatik“ zu berichten. Offenbar zu teuer für den FC Augsburg, der sich deswegen nun nach einer günstigeren Alternative für die rechte Außenseite umsieht. Allerdings könnten auch medizinische Probleme bei Cordea die Ursache sein, warum sich ein möglicher FC Augsburg Transfer bislang verzögert. Cordea zählt in Bukarest zu den absoluten Leistungsträgern und Stammkräften. In 21 Ligaspielen der SuperLiga markierte der fünfmalige Nationalspieler fünf Tore und gab drei Assists.