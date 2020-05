Transfergerüchte: Yoane Wissa im Fokus von Augsburg, Mainz & 1. FC Köln

Dienstag, 05.05.2020 - 10:55 Uhr

Von: Robert Freiberg

Gleich drei Bundesligisten kommen sich in der Transfer Gerüchteküche ins Gehege. Denn laut französischen Medienberichten sind der FC Augsburg, 1. FSV Mainz 05 und 1. FC Köln an Yoane Wissa vom FC Lorient dran. Doch damit nicht genug. Der torgefährliche Offensivakteur hat sich mit seinen herausragenden Leistungen auch bei mehreren Klubs aus England in die Notizbücher geschossen.

Yoane Wissa zählte in der Ligue 2, der zweithöchsten Spielklasse Frankreichs, zu den auffälligsten und besten Spielern. Für den FC Lorient erzielte der 23-Jährige 15 Tore und lieferte zudem vier Vorlagen in 28 Ligaspielen. Damit hat Flügelstürmer großen Anteil, dass Lorient nicht nur die Tabelle anführt, sondern der Klub kommende Saison in der Ligue 1 spielen wird. In Frankreich wurde die Saison aufgrund der Corona-Pandemie vorzeitig abgebrochen, sodass der FC Lorient nach drei Jahren in der 2. Liga ins Fußball-Oberhaus zurückkehrt.

Bundesliga Transfergerüchte um Wissa! Auch Engländer sind dran

Trotz der Aussicht in der Ligue 1 spielen zu können, droht dem Klub aus der bretonischen Hafenstadt der Abgang von Yoane Wissa. Denn der Franzose mit kongolesischen Wurzeln weckt vor allem in der Bundesliga großes Interesse. Nach Informationen von „Telefoot“ sollen der FC Augsburg, Mainz 05 und der 1. FC Köln heiß auf den 1,80 Meter großen Rechtsfuß sein. Neben seiner Torgefährlichkeit dürfte Wissa allen voran aufgrund seiner Vielseitigkeit Begehrlichkeiten wecken.

Denn abgesehen von seiner Stammposition auf der linken offensiven Außenbahn kam Wissa beim FC Lorient auch auf dem rechten Flügel, im zentralen Mittelfeld und im Sturmzentrum zum Einsatz. Ein echter Allrounder! Aber Augsburg, Mainz und Köln müssen im Transferpoker Konkurrenz von der Insel fürchten. Neben den Bundesliga Transfergerüchten sind auch der FC Watford und FC Southampton aus der Premier League sowie der Zweitligist West Bromwich Albion heiß auf den Angreifer.

Mainz & Augsburg in der Klemme! Transfervorteil für 1. FC Köln?

Für Lorient wird es schwer, Yoane Wissa zu halten. Zwar hat dieser bei „Les Merlus“ noch einen gültigen Vertrag bis 2022, der auch vorzeitig verlängert werden soll. Doch den Franzosen winkt bei einem Verkauf seines besten Torschützen ein ordentliches Transferplus. Im Januar 2018 überwies Lorient 2 Millionen Euro Ablöse an SCO Angers für die Dienste von Wissa.

Seitdem konnte der flexible Flügelstürmer seinen Marktwert auf aktuell 2,40 Millionen Euro hochschrauben. Zwar wird im Transfergerücht keine potenzielle Ablösesumme genannt, aber unter vier Millionen Euro dürfte Yoane Wissa nicht zu haben sein. Sowohl für den FC Augsburg als auch für Mainz 05 und dem 1. FC Köln dürfte dieser Transfer durchaus im Bereich des Machbaren liegen!

Yoane Wissa vergleichsweise günstig zu haben?

Für die interessierten Klubs eine machbare Summe. Dennoch wird man insbesondere beim FC Augsburg und Mainz 05 vorerst abwarten. Schließlich mischen beide Klubs im Abstiegskampf der Bundesliga mit. Die Kölner, die als Tabellenzehnter zehn Punkte Vorsprung auf die Abstiegsregion haben, können dagegen für die Bundesliga planen.

Damit haben die Domstädter zumindest gegen die nationale Konkurrenz aus Augsburg und Mainz im Transferpoker um Wissa einen Vorteil. Doch ob sich 1. FC Köln Transfergerüchte bewahrheiten und man sich gegen die finanzstärkeren Klubs aus England durchsetzen kann, bleibt abzuwarten.