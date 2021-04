Transfergerüchte: Eintracht Frankfurt & Lazio Rom mit Interesse an Stuttgarts Kempf

Donnerstag, 15.04.2021 - 12:39 Uhr

Von: Rober Freiberg

Eintracht Frankfurt schaut sich auf dem Transfermarkt nach neuen Defensivkräften um. Im Sommer könnten sich die Hessen beim Ligarivalen VfB Stuttgart bedienen. So soll Marc Oliver Kempf gemäß aktuellen Spekulationen in der Bundesliga Gerüchteküche ein Thema bei der SGE sein. Bei den Schwaben sind die Vertragsgespräche mit dem formstarken Verteidiger ins Stocken geraten.

Die Teilnahme am internationalen Geschäft hat Eintracht Frankfurt in der kommenden Saison so gut wie sicher, wobei sich die Adler sogar als Vierter klar auf Champions League-Kurs befinden. Aufgrund der sehr wahrscheinlichen zusätzlichen Belastung auf europäischer Bühne, würde der Eintracht ein weiterer Verteidiger gut zu Gesicht stehen.

Eintracht heiß auf Kempf? Vertragsgespräche mit VfB stocken

Dieser könnte Marc Oliver Kempf heißen. Zumindest bringt der „kicker“ das Eintracht Frankfurt Transfergerücht in Umlauf. Der 26-Jährige spielt beim Überraschungsteam VfB Stuttgart eine bärenstarke Saison und ist in der Innenverteidigung eine absolute Stammkraft. Kempf verrichtet zuverlässig und auf konstant hohem Niveau seine Defensivarbeit, zudem kann der 1,86 Meter große Linksfuß auch drei Torbeteiligungen nach 27 Ligaeinsätzen (2 Tore, 1 Vorlage) vorweisen.

Der VfB Stuttgart will seinen Leistungsträger zwar am liebsten langfristig halten, doch die Vertragsverhandlungen über eine Verlängerung seines nur noch bis 2022 befristeten Arbeitspapiers gestalten sich offenbar als schwierig. Beide Seiten liegen sowohl bei der Gehaltsfrage als auch bei einer etwaigen Ausstiegsklausel derzeit noch weit auseinander.

Marc Oliver Kempf mit Eintracht Frankfurt Vergangenheit

Sollte zeitnah keine Einigung erzielt werden, ist ein Eintracht Frankfurt Transfer im Sommer denkbar. Zumal die Stuttgarter für Marc Oliver Kempf, dessen Marktwert auf 6 Millionen Euro taxiert wird, einzig noch im Sommer eine Ablöse einfahren könnten. In Frankfurt ist Kempf auch kein unbeschriebenes Blatt. Schließlich kickte der Defensivspezialist zwischen 2007 bis 2014 bei der SGE und schaffte den Sprung zum Profi.

Der große Durchbruch glückte Kempf allerdings erst beim SC Freiburg, für die er vor seiner Zeit beim VfB Stuttgart zwischen 2014 bis 2018 erfolgreich spielte. Nun könnte im Sommer die Rückkehr in die Mainmetropole folgen.

SGE muss erst Trainer & Manager finde! Auch Lazio an Kempf dran

Problem: Eintracht Frankfurt muss zuvor sowohl einen neuen Sportdirektor für den abgewanderter Fredi Bobic als auch einen neuen Trainer, für den im Sommer Richtung Gladbach scheidenden Adi Hütter finden. Vorher werden die Adler wohl kaum eine Verpflichtung von Marc Oliver Kempf festzurren.

Denkbar, dass der Innenverteidiger aber der Bundesliga gleich den Rücken kehrt. Denn es gibt auch VfB Stuttgart Transfergerüchte, wonach Kempf schon seit längerer Zeit beim italienischen Traditionsklub Lazio Rom auf der Liste steht.