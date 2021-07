Transfergerücht: Holt Eintracht Frankfurt Jesper Lindström als Kamada-Ersatz?

Mittwoch, 07.07.2021 - 11:54 Uhr

Von: Robert Freiberg

Eintracht Frankfurt bereitet sich offenbar für den Abschied des wechselwilligen Spielmachers Daichi Kamada vor. Schließlich scheint sich mit Jesper Lindström von Bröndby IF bereits ein potenzieller Kamada-Ersatz im Anflug auf die Mainmetropole zu befinden. Gemäß der aktuellen Berichterstattung in der Bundesliga Gerüchteküche steht ein Wechsel kurz bevor.

Nachdem Eintracht Frankfurt erst kürzlich Stürmer Rafael Santos Borré als Ersatz für den Richtung RB Leipzig abgewanderten André Silva aus dem Ärmel schüttelte, sind die Hessen wohl auch für den sich anbahnenden Abgang von Daichi Kamada bestens gewappnet. Denn wie die dänische Boulevardzeitung „B.T.“ vermeldet, wird sich Jesper Lindström der SGE anschließen.

Lindström für 7 Mio. Euro Ablöse zu Eintracht Frankfurt?

Der Eintracht Frankfurt Transfer soll demnach spätestens in der kommenden Woche über die Bühne gehen. Aktuell steht der 21-jährige Mittelfeldspieler noch bei Bröndby IF bis 2023 unter Vertrag. Doch der dänische Meister hat via Börsenmitteilung wissen lassen, dass Lindström den Klub verlassen wird und man marktwertgerechte 7 Millionen Euro Ablöse kassiert.

Allerdings wurde der aufnehmende Verein nicht verraten. Zwar buhlen auch die Glasgow Rangers sowie einige Klubs aus der englischen Premier League um die Dienste des dänischen U21-Nationalspielers. Doch allem Anschein nach konnte Eintracht Frankfurt den Transferpoker um den torgefährlichen Rechtsfuß zu seinen Gunsten entscheiden.

Torgefährlicher Lindström als Kamada-Nachfolger denkbar

In der letzten Saison blühte Jesper Lindström regelrecht auf und hatte mit 21 Torbeteiligungen (10 Tore, 11 Vorlagen) in 29 Ligaspielen großen Anteil am Gewinn der Meisterschaft von Bröndby IF in der Superligaen. Dabei war es für Lindström, der aus der Jugend von Bröndby stammt, erst seine zweite Profisaison. Nun winkt ein Engagement in der Bundesliga für Eintracht Frankfurt.

Dort wäre Lindström ein prädestinierter Ersatz für Kamada, um den sich seit geraumer Zeit Eintracht Frankfurt Transfergerüchte ranken. Der 24-jährige Japaner wird gleich bei mehreren europäischen Topklubs gehandelt. Darunter der AC Mailand, FC Sevilla oder Tottenham Hotspur.

Hartnäckige SGE Transfergerüchte um Muani & Hauge

Jesper Lindström spielt zwar vornehmlich im offensiven Mittelfeldzentrum, kann aber durchaus auch auf den Flügeln agieren oder die Rolle des Mittelstürmers bekleiden. Für die Position in vorderster Front hat Eintracht Frankfurt aber wohl noch einen anderen Spieler im Blick. So bastelt die SGE an einer Verpflichtung von Randal Kolo Muani und pokert mit dessen Arbeitgeber FC Nantes derzeit um die Ablöse.

Zudem ist Jens Petter Hauge in der Eintracht Frankfurt Gerüchteküche ein heißes Thema. Der 21-jährige Norweger könnte vom AC Milan in die Bankenmetropole wechseln und Flügelstürmer Filip Kostic beerben. Der serbische Eintracht-Star befindet sich im Blickfeld einiger europäischer Spitzenvereine, ein Wechsel gilt als wahrscheinlich.