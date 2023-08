Transfergerüchte: Thorir Johann Helgason bei Eintracht Braunschweig gehandelt

Donnerstag, 31.08.2023 - 09:40 Uhr

Von: Asanka Schneider

Auf den letzten Metern des Transferfensters will Eintracht Braunschweig noch einen Neuzugang an Bord holen. Gesucht wird ein zentraler Mittelfeldspieler. Bedient sich der Zweitligist in Italien. Thorir Johann Helgason von US Lecce wird mit Braunschweig in Verbindung gebracht. Spekuliert wird über ein Leihgeschäft.

Nachdem Eintracht Braunschweig mit Florian Krüger, der auf Leihbasis vom FC Groningen geholt wurde, erst am Dienstag Verstärkung für den Sturm präsentierte, soll nun noch ein neuer Mittelfeldspieler den Weg zu den Löwen aus Niedersachsen finden. Und in der Transfermarkt Gerüchteküche wird auch schon ein geeigneter Kandidat gehandelt.

Bei Lecce nur Bankdrücker: BTSV heiß auf Thorir Johann Helgason

Die „Braunschweiger Zeitung“ weiß zu berichten, dass Thorir Johann Helgason beim BTSV auf dem Zettel steht. Und der junge Isländer scheint auf dem Transfermarkt verfügbar zu sein. Denn beim italienischen Erstligisten US Lecce hat der 22-Jährige einen schweren Stand. Die ersten beiden Saisonspiele in der Serie A verbrachte der passstarke Spielgestalter auf der Bank.

Ein gewohntes Szenario für Helgason. In der abgelaufenen Spielzeit im italienischen Oberhaus, in der Aufsteiger Lecce knapp dem Abstieg entging, musste sich der 1,87 Meter große Rechtsfuß mit insgesamt 215 Spielminuten verteilt auf zwölf Ligaspiele zufriedengeben.

Braunschweig will Helgason ausleihen

Deutlich mehr Spielzeit und auch eine tragende Rolle könnte Thorir Johann Helgason bei Eintracht Braunschweig erhaschen. Zumal der 16-fache Nationalspieler (2 Tore) flexibel einsetzbar ist. Neben seiner Stammposition im Mittelfeldzentrum kann der 1,87 Meter große Rechtsfuß auch die rechte Außenbahn beackern.

Und im Lager der Löwen gibt es auch schon klare Vorstellungen, wie der Eintracht Braunschweig Transfer von Helgason über die Bühne gehen soll - in Form einer Leihe. Vertraglich ist der Mittelfeld-Wikinger noch bis 2025 an US Lecce gebunden. Die Italiener hatten ihrerseits Helgason im Sommer 2021 als damaliger Zweitligist von FH Hafnarfjördur verpflichtet.

Braunschweig: Helgason als Alternative zu Merveille Papela?

Es ist gut vorstellbar, dass sich die Eintracht Braunschweig Transfernews um den Spielgestalter erhärten. Zumal Thorir Johann Helgason, dessen Marktwert bei 800.000 Euro liegt, für US Lecce verzichtbar ist. Fraglich ist jedoch, ob man den Niedersachsen im Falle eines Helgason-Leihgeschäfts auch eine Kaufoption einräumt. Aus Braunschweiger-Sicht natürlich wünschenswert, aber auch ohne Kaufoption würde der BTSV einem Leihgeschäft wohl zustimmen.

Denn primär geht es für die Truppe von Trainer Jens Härtel darum, den Kader bis zur Schließung des Transferfenster am morgigen Freitag noch so zu optimieren, dass man schnell den Weg aus dem Tabellenkeller der 2. Liga findet. Die Eintracht rangiert nach vier Spieltagen auf Rang 16. Neben Helgason waren zuletzt auch Merveille Papela vom 1. FSV Mainz 05 sowie Gladbachs Rocco Reitz in der Eintracht Braunschweig Gerüchteküche als Mittelfeld-Verstärkungen ins Gespräch. Doch während Reitz laut der „Braunschweiger Zeitung“ kein Thema ist, ist eine Papela-Verpflichtung schwer realisierbar.