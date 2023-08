Transfergerüchte: Braunschweig - Voglsammer im Anflug! Auch Papela im Gespräch

Donnerstag, 24.08.2023 - 16:02 Uhr

Von: Asanka Schneider

Eintracht Braunschweig hat mit Andreas Voglsammer die gewünschte Verstärkung für den Sturm an der Angel. Ein Wechsel des Routiniers vom FC Millwall zum Zweitligisten bahnt sich an. Doch auch für das offensive Mittelfeld könnten die Blau-Gelben bald einen Neuzugang präsentieren. Der Mainzer Merveille Papela ist im Gespräch.

Mit dem 1:0-Sieg gegen den FC Schalke 04 konnte Eintracht Braunschweig nach den Auftaktpleiten gegen Kiel und Magdeburg die ersten Saisonpunkte in der 2. Liga einfahren. Und auch im Kader der Löwen bahnt sich Zuwachs an. Andreas Voglsammer befindet sich im Anflug auf das Eintracht-Stadion.

Medien: Braunschweig kurz vor Verpflichtung von Andreas Voglsammer

Die Eintracht Braunschweig Transfergerüchte um den Mittelstürmer befinden sich bereits im fortgeschrittenen Stadium. Andreas Voglsammer war erst vergangenen Sommer vom 1. FC Union zum englischen Zweitligisten FC Millwall gewechselt. In Millwall hat der 31-jährige Angreifer nach einer ordentlichen ersten Saison (41 Ligaspiele, 3 Tore) seinen Stammplatz verloren und könnte nun in Braunschweig Anthony Ujah entlasten.

Ujah dürfte sich über einen Eintracht Braunschweig Transfer von Andreas Voglsammer freuen. Denn die Stürmer kennen und schätzen sich aus der gemeinsamen Saison 2021/22 beim 1. FC Union. Gemäß der Nachrichtenlage in der Bundesliga Gerüchteküche wird zeitnah mit einem Wechsel-Vollzug von Voglsammer Richtung Niedersachsen gerechnet. Da der 1,77 Meter große Rechtsfuß beim FC Millwall noch bis Juni 2024 unter Vertrag steht, müsste der BTSV eine Ablöse an die Lions zahlen.

Schnappt sich BTSV auch Merveille Papela vom FSV Mainz?

Während Eintracht-Trainer Jens Härtel mit Andreas Voglsammer die gewünschte Verstärkung für den Sturm wohl bekommt, könnte es auch im offensiven Mittelfeld bald Zugang geben. Zumindest kursieren in den sozialen Medien passende Eintracht Braunschweig Transfernews. So ist bei „Instagram“ zu lesen, dass die Niedersachsen an Merveille Papela vom 1. FSV Mainz 05 interessiert sind.

Der 22-Jährige wartet bei seinem Jugendklub weiterhin auf den Durchbruch und könnte nun ein Jahr vor Vertragsende das Weite suchen. Die abgelaufene Saison verbrachte Papela auf Leihbasis beim SV Sandhausen. Die 2. Liga ist dem Mittelfeldakteur bestens bekannt. Zumal Merveille Papela beim SVS zum Stammpersonal gehörte. Lediglich ein Bänderriss Anfang des Jahres verhinderte, dass der gebürtige Mainzer mehr als die 19 Ligaspiele (2 Tore) absolvierte.

Papela könnte in Braunschweig als Pherai-Nachfolger fungieren

Bei Eintracht Braunschweig könnte Merveille Papela das Kreativdefizit beheben, dass durch den Verlust des torgefährlichen Spielgestalters Immanuel Pherai entstanden ist. Pherai schloss sich im Sommer dem Hamburger SV an. Doch ob sich die BTSV Transfergerüchte um Papela erhärten, bleibt abzuwarten.

Zumal auch der ehemalige U20-Nationalspieler des DFB ablösepflichtig wäre. Zwar hat er bei den Nullfünfern nur noch ein Jahr Restvertrag. Aber auch einen Marktwert von 1 Million Euro. Ein erneuter Leihwechsel von Merveille Papela ist angesichts des auslaufenden Kontrakts nicht möglich. Ob der BTSV nach der zu erwartenden Voglsammer-Verpflichtung noch über ausreichend Gelder verfügt, um Papela an Land zu ziehen, wird sich zeigen.