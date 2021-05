Transfergerüchte: Borussia Dortmund & Chelsea werfen Auge auf Weghorst

Dienstag, 18.05.2021 - 11:30 Uhr

Von: Asanka Schneider

Beschäftigt man sich bei Borussia Dortmund mit einem neuen Mittelstürmer? Auch wenn der Klub unlängst bekanntgab, dass man Top-Torjäger Erling Haaland über den Sommer hinaus halten wird, so ist dies bei der passenden Ablösesumme sicherlich nicht in Stein gemeißelt. Gut möglich also, dass sich der BVB mit Alternativen befasst.

Dies will jedenfalls der niederländische Talk „Veronica Inside“ erfahren haben. Demnach sollen die Dortmunder Interesse an Wout Weghorst gezeigt haben, der seine Bundesligatauglichkeit hervorragend unter Beweis gestellt hat. Der Stürmer des VfL Wolfsburg wird jedoch nicht günstig zu haben sein.

Wout Weghorst wertvoll für den VfL Wolfsburg

Wout Weghorst spielt eine herausragende Saison im Dress der Wölfe und so ist es kein Wunder, dass auch andere Klubs die Fühler nach dem Niederländer ausstrecken. In der Bundesliga traf er in dieser Saison in 33 Partien satte 20 Mal. Zudem steuerte die 1,97m große Stürmerkante noch 8 Torvorlagen bei und hat damit maßgeblichen Anteil am Erreichen der Champions League.

Wettbewerbsübergreifend kommt Weghorst auf 40 Einsätze, in denen er 25 Tore erzielen konnte. Werte, die sich absolut sehen lassen können. Von seinen Torjäger-Qualitäten scheint man auch bei Borussia Dortmund überzeugt zu sein, wenn man den BVB Transfergerüchten Glauben schenken kann!

Weghorst-Transfer könnte teuer werden – Chelsea ebenfalls dran

Ein Wechsel in diesem Sommer würde der BVB jedoch teuer bezahlen müssen, denn das Arbeitspapier von Wout Weghorst ist noch bis zum Sommer 2023 gültig. Das Portal „Transfermarkt.de“ taxiert seinen Marktwert indes auf rund 30 Millionen Euro. Kaum auszudenken, wie viel der VfL Wolfsburg für seinen Torjäger am Ende aufrufen würde.

Wo die finanzielle Schmerzgrenze liegt, ist derzeit nicht bekannt. Borussia Dortmund könnte beim niederländischen Torjäger auch nur dann zuschlagen, wenn Torgarant Erling Haaland verkauft wird. Mit Real Madrid, dem FC Barcelona und dem FC Chelsea gibt es einige finanzkräftige Interessenten, die den Norweger nur zu gerne verpflichten würden.

Weghorst für EM nominiert

Letztgenannter Klub aus der Premier League soll zudem auch ein Auge auf Wout Weghorst geworfen haben. Der 28-jährige dürfte als Alternative zu Timo Werner gehandelt werden. Mit dessen Leistungen ist man an der Stamford Bridge nicht restlos zufrieden.

Kein Wunder also, dass Weghorst, der erst kürzlich in das vorläufige Aufgebot der niederländischen Nationalmannschaft für die anstehende Fußball-Europameisterschaft berufen wurde, aufgrund seiner Torgefahr auch Thema bei den Blues ist.

Gibt Wolfsburg Stürmer im Sommer ab?

Die Transfermarkt Gerüchteküche ist jedenfalls jetzt schon am Brodeln, auch wenn der Transfermarkt noch gar nicht seine Pforten geöffnet hat. Dem VfL Wolfsburg werden sicherlich einige Angebote und Anfragen aus der Bundesliga, aber auch aus den großen Ligen, wie die spanische La Liga, der englischen Premier League oder gar aus der italienischen Serie A ins Haus trudeln.

Interessant wird zu beobachten sein, wie sich die Wölfe entscheiden werden! Nimmt man das Geld mit oder behaart man auf den noch gültigen Vertrag mit Wout Weghorst?