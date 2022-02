Transfergerüchte: FC Bayern, BVB & Real Madrid buhlen um Jeremie Frimpong

Montag, 28.02.2022 - 07:28 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Es ist bekannt, dass der FC Bayern auf dem Transfermarkt Ausschau nach einem offensivstarken Rechtsverteidiger hält. Diesen könnten die Münchner bei Bayer Leverkusen gefunden haben. Jeremie Frimpong soll es dem Rekordmeister angetan haben. Doch der 21-Jährige soll auch bei Borussia Dortmund und Real Madrid auf der Liste stehen. Bedarf hätten alle drei.

Die FC Bayern Transfergerüchte um einen Rechtsverteidiger bekommen neue Nahrung. Wie die katalanische Zeitung „El Nacional“ berichtet, soll der FC Bayern München seine Fühler nach Jeremie Frimpong ausstrecken. Der Youngster von Bayer Leverkusen würde perfekt ins Anforderungsprofil von Julian Nagelsmann passen.

FC Bayern: Frimpong als Alphonso Davies-Pendant für hinten links?

Denn der FCB-Trainer wünscht sich einen Rechtsverteidiger mit starken Offensivqualitäten. Analog zu Alphonso Davies, der auf der linken Abwehrseite der Bayern gesetzt ist. Frimpong ist ein ähnlicher Spielertyp. Der junge Niederländer mit ghanaischen Wurzeln ist antrittsschnell, flink und dribbelstark. Zudem lässt sich die Torgefahr des Leverkuseners auch statistisch belegen.

In der laufenden Saison verbuchte Jeremie Frimpong, der beim Werksklub unumstrittener Stammspieler ist, zehn direkte Torbeteiligungen (2 Tore, 8 Vorlagen) in 31 Pflichtspielen. Derzeit ist Benjamin Pavard bei den Bayern der Rechtsverteidiger Nummer 1. Doch der Franzose (2 Vorlagen in 25 Pflichtspielen) gilt nicht unbedingt als die Idealbesetzung für diese Position und würde ohnehin lieber in der Innenverteidigung spielen. Dort könnten Pavards Stärken, die nicht gerade in der Offensivbewegung liegen, angesichts des bevorstehenden BVB Transfer von Niklas Süle kommende Saison vermehrt gefragt sein.

FC Bayern Transfer von Bayer-Star Frimpong wäre kostspielig

Doch günstig wäre Jeremie Frimpong nicht zu haben. Der 1,71 Meter große Rechtsfuß hat in Leverkusen noch einen langfristigen Vertrag bis 2025. Seinen Marktwert konnte der begehrte Außenverteidiger, der auch auf der linken defensiven Außenseite aushelfen kann, seit seiner Ankunft im Januar 2021 von vier auf aktuell 20 Millionen Euro mal eben verfünffacht.

Wie es in der FC Bayern Gerüchteküche heißt, müsste der deutsche Serienmeister wohl mindestens 25 Millionen Euro Ablöse an Bayer Leverkusen zahlen. Die Rheinländer überwiesen für Frimpong, der die Jugendakademie von Manchester City durchlief, elf Millionen an Celtic Glasgow.

Medien: Auch Borussia Dortmund & Real Madrid heiß auf Frimpong

Darüber hinaus bekommen die Münchner im Werben um Frimpong namhafte Konkurrenz. So wird der Bayer-Star auch von Borussia Dortmund Transfergerüchte umgeben. Der BVB hat hinten rechts ebenfalls Handlungsbedarf. Die Leistungen von Thomas Meunier sind weiterhin sehr wechselhaft. Weitere Alternativen zum erfahrenen Belgier sind im Kader der Schwarz-Gelben Mangelware. Der Langzeitverletzte Mateu Morey arbeitet weiter am Comeback, Felix Passlack ist hingegen nur eine Notlösung.

Doch nicht nur in der Bundesliga weckt Jeremie Frimpong große Begehrlichkeiten. Wie die Bayer Leverkusen Transfergerüchte aus Spanien wissen lassen, könnte auch Real Madrid in den Transferpoker einsteigen. Bei den Königlichen könnte Frimpong in die Fußstapfen des 30-jährigen Daniel Carvajal treten, der ebenfalls nicht unumstritten ist.