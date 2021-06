Transfergerüchte: RB Leipzig & Leverkusen flirten mit Gladbach-Star Matthias Ginter

Dienstag, 08.06.2021 - 09:06 Uhr

Von: Robert Freiberg

RB Leipzig und Bayer Leverkusen halten Ausschau nach einem neuen Innenverteidiger. In der Bundesliga Gerüchteküche wird nun Matthias Ginter von Borussia Mönchengladbach mit beiden Ligarivalen in Verbindung gebracht. Ein Wechsel im Sommer ist durchaus denkbar, da der Vertrag des Verteidigers bei den Fohlen nur noch bis Ende Juni 2022 befristet ist.

Verliert Borussia Mönchengladbach seinen Abwehrchef? Matthias Ginter weckt nach Informationen von „Sky“ bei einigen Klubs aus dem In- und Ausland Interesse. Aus der Bundesliga sollen mit RB Leipzig und Bayer Leverkusen gleich zwei Teams ein Auge auf den deutschen Nationalspieler geworfen haben. Das Interesse am 27-Jährigen ist plausibel, haben doch sowohl die Roten Bullen als auch der Werksklub Bedarf an kompetenter Defensivverstärkung.

RB Leipzig: Folgt Ginter auf Upamecano & Konaté?

RB Leipzig hat bekanntermaßen mit Dayot Upamecano (zum FC Bayern) und Ibrahim Konaté (FC Liverpool) gleich seine beiden wichtigsten Säulen in der Innenverteidigung verloren. Zwar verpflichteten die Sachsen mit dem 21-jährigen Mohamed Simakan und den 19-jährigen Josko Gvardiol zwei potenzielle Nachfolger. Doch beide sind noch recht jung, unerfahren und nicht Bundesliga-erprobt. Daher steht wohl noch ein weiterer Innenverteidiger auf der Wunschliste, wie auch die RB Leipzig Transfergerüchte um Wolfsburgs Maxence Lacroix beweisen.

Denkbar, dass der Vizemeister auch bei Ginter vorstellig wird. Für den 1,91 Meter großen Rechtsfuß dürfte ein Wechsel von Gladbach nach Leipzig sowohl aus sportlicher als auch gehaltstechnischer Sicht interessant sein. Zumal bei RB Leipzig die Chancen auf Titelgewinne höher als bei der Borussia sind und zudem gute Aussichten auf die regelmäßige Teilnahme an der Champions League geboten wird.

Hochwertige Verstärkung: Auch Bayer Leverkusen könnte Ginter gut gebrauchen

Bayer Leverkusen könnte im Werben um Mathias Ginter ebenfalls mit dem internationalen Geschäft locken, welches Gladbach verpasste. Wenn auch „nur“ Europa League. Doch ein Top-Team, das um Titel kämpft, stellt Bayer 04 nicht dar. Aber dennoch sind die Bayer Leverkusen Transfergerüchte um den EM-Fahrer einleuchtend.

Zumal unterm Bayer-Kreuz in der Defensive ein personeller Umbruch bevorsteht. Mit den Bender-Zwillingen Sven und Lars gingen zwei defensivstärke Führungsspieler von Bord. Aleksandar Dragovic hat die Werkself Richtung Roter Stern Belgrad verlassen, während Panagiotis Retsos und Tin Jedvaj ebenfalls Verkaufskandidaten sind. Auch Innenverteidiger Jonathan Tah könnte Leverkusen bei einem entsprechenden Angebot verlassen.

Matthias Ginter tendiert wohl zu Gladbach-Verbleib

Befeuert werden die Wechselgerüchte um Matthias Ginter durch seine kurze Restlaufzeit seines Arbeitspapiers im Borussia-Park. Bislang hat der Abwehrchef, der auch bei Tottenham Hotspur aus der Premier League im Gespräch ist, seinen nur noch bis 2022 laufenden Kontrakt mit den Fohlen nicht verlängert.

Dennoch können die Gladbacher wohl auf einen Verbleib ihres zuverlässigen und äußerst bodenständigen Leistungsträgers bauen. Laut „Sky“ tendiert Ginter zu einer Verlängerung bei der Borussia, für die er seit 2017 aktiv ist. Aber sowohl RB Leipzig als auch Leverkusen können mit der Qualifikation für den Europapokal nicht zu unterschätzende Argumente in die Waagschale werfen. Die Personalie Ginter bleibt spannend…